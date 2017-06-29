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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Найдены гены, влияющие на возникновение биполярного расстройства
    Опубликовано: 2017-06-29 08:04:23

    Два гена, которые влияют на деятельность нервных клеток в мозге, возможно, играют ключевую роль в возникновении биполярного расстройства, которое проявляется от тяжелой формы депрессии до состояния безумия, считают ученые.

    Полученные данные не приведут к проведению генетических тестов на выявление риска возникновения заболевания, считают специалисты, но могут помочь выяснить причину, по которой возникает биполярное расстройство, а также найти эффективные способы лечения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Genetics.

    Биполярное расстройство (ранее — маниакально-депрессивный психоз) — психическое расстройство, проявляющееся аффективными состояниями, - маниакальными (гипоманиакальными) и депрессивными, а также смешанными состояниями, при которых у больного наблюдаются симптомы депрессии и мании одновременно (например, тоска с возбуждением, беспокойством, или эйфория с заторможенностью, - так называемая непродуктивная мания), либо быстрая смена симптомов (гипо)мании и (суб)депрессии.

    Команда международных ученых исследовала геном 10596 человек из Великобритании и США, 4387 из которых страдали биполярным расстройством. Исследователи выяснили, что у людей с биполярным расстройством наблюдаются наличие генов ANK3 и CACNA1C. Протеины, которые вырабатываются при участии этих двух генов, управляют потоком ионов натрия и кальция в нейронах мозга, влияя на деятельность нервных клеток.

    По мнению Nick Craddock из британского университета, ключевой момент состоит в том, что результаты исследования дают понять, какие вещества и механизмы задействованы в возникновении биполярного расстройства. Это позволит найти более эффективные способы лечения, считают специалисты.

    medicinform.net

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