Найдены гены, влияющие на возникновение биполярного расстройства Опубликовано: Два гена, которые влияют на деятельность нервных клеток в мозге, возможно, играют ключевую роль в возникновении биполярного расстройства, которое проявляется от тяжелой формы депрессии до состояния безумия, считают ученые.



Полученные данные не приведут к проведению генетических тестов на выявление риска возникновения заболевания, считают специалисты, но могут помочь выяснить причину, по которой возникает биполярное расстройство, а также найти эффективные способы лечения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Genetics.



Биполярное расстройство (ранее — маниакально-депрессивный психоз) — психическое расстройство, проявляющееся аффективными состояниями, - маниакальными (гипоманиакальными) и депрессивными, а также смешанными состояниями, при которых у больного наблюдаются симптомы депрессии и мании одновременно (например, тоска с возбуждением, беспокойством, или эйфория с заторможенностью, - так называемая непродуктивная мания), либо быстрая смена симптомов (гипо)мании и (суб)депрессии.



Команда международных ученых исследовала геном 10596 человек из Великобритании и США, 4387 из которых страдали биполярным расстройством. Исследователи выяснили, что у людей с биполярным расстройством наблюдаются наличие генов ANK3 и CACNA1C. Протеины, которые вырабатываются при участии этих двух генов, управляют потоком ионов натрия и кальция в нейронах мозга, влияя на деятельность нервных клеток.



По мнению Nick Craddock из британского университета, ключевой момент состоит в том, что результаты исследования дают понять, какие вещества и механизмы задействованы в возникновении биполярного расстройства. Это позволит найти более эффективные способы лечения, считают специалисты. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

