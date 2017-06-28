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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Препараты для лечения полового бессилия сокращают признаки увеличения простаты
    Опубликовано: 2017-06-28 23:24:07

    Медицинские препараты для лечения полового бессилия могут помочь сократить признаки, связанные с увеличением простаты, сообщили американские ученые.

    У мужчин, которые принимали ежедневно такие препараты, признаки частого мочеиспускания, недержания, напряжения, неполного мочеиспускания или слабого мочевого потока проявлялись реже.

    По мнению специалистов около 50% мужчин сталкиваются как минимум с половиной из этих проблем. По этой причине фармацевтическая промышленность предлагает различные препараты для стабилизации дисфункции простаты.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие более тысячи мужчин с увеличенной простатой. Часть участников получала препарат для лечения мужского бессилия, другая группа получала плацебо. В результате специалисты выяснили, что даже при принятии низкой дозы препаратов у участников стали исчезать признаки заболевания.

    Однако препараты для стимуляции потенции могут иметь побочные эффекты, и ежедневное их употребление может привести к различным проблемам со здоровьем. По этой причине специалисты пока не рассматривают этот способ терапии для широкого применения.

    medicinform.net

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