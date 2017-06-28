Позитивное восприятие снижает риск возникновения рака груди Опубликовано: Позитивная и спокойная жизнь женщины значительно снижает риск возникновения рака молочных желез, считают израильские ученые.



Специалисты утверждают, что развод и потеря близкого человека может повысить риск возникновения рака груди. Исследование было опубликовано в журнале BioMed. Исследователи опросили женщин после того, как им поставили диагноз, что могло существенно изменить их взгляд на жизнь к тому времени.



В исследовании приняли участие 255 женщин с раком молочной железы и 367 здоровых женщин. Специалисты сравнили ответы участниц о событиях в их жизни и отношении к различным жизненным ситуациям. Выяснилось, что позитивное восприятие событий в жизни снижает риск возникновения рака груди на 25%.



Однако происшествия одного или более трагических событий, таких как потеря супруга или родителя, увеличивали риск возникновения заболевания на 60%. Женщины, которые часто подвергаются трагическим событиям, находятся в группе риска, считает доктор Ronit Peled. Ученые считают, что моральный фактор играет одну из ключевых ролей в возникновении рака молочных желез. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

