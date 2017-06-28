Принципиально новый антибиотик дезориентирует опасные бактерии

Американские ученые создали антибиотик, который не дает бактериям распознать человеческий организм. "Обманутые" микробы не выделяют токсины и транзитом проходят через кишечник человека, "полагая" что находятся во внешней среде, сообщает журнал Science.

Ученые из Юго-западного медицинского центра при Университете Техаса обнаружили, что бактерии E. coli, Salmonella, and Francisella tularensis (возбудитель туляремии) распознают организм человека с помощью специального рецептора, реагирующего на такие гормоны как адреналин и норадреналин. При этом активируются вирулентные гены бактерий и запускается инфекционный процесс, в частности, начинают образовываться микробные токсины. Антибиотик под названием LED209 блокирует этот рецептор, не убивая бактерии, но делая их безвредными для человека.

Руководитель исследования Ванесса Сперандио (Vanessa Sperandio) и ее коллеги протестировали антибиотик LED209 на мышах, зараженных сальмонеллезом, туляремией или кишечной инфекцией, вызванной E. сoli. Лечение оказалось эффективным. Выяснилось, что животные, получавшие лекарство до, либо через несколько часов после заражения, чувствовали себя лучше и выживали значительно чаще тех, кто получал плацебо. При этом серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было.

Ученые отметили, что спектр действия нового препарата не ограничивается тремя протестированными бактериями. Рецептор, на который действует антибиотик, имеется как минимум у 25 болезнетворных микроорганизмов – в частности, у возбудителя легионеллеза. Особым преимуществом нового препарата является то, что он, вероятно, не будет вызывать развитие лекарственной устойчивости, поскольку не уничтожает патогенные бактерии, считают специалисты

medicinform.net