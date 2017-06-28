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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кесарево сечение повышает риск возникновения диабета у новорожденных
    Опубликовано: 2017-06-28 12:44:20

    У детей, которые родились в результате кесарева сечения, на 20% выше риск возникновения диабета первого типа, чем у детей, родившихся естественным путем, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эта форма диабета чаще всего возникает в раннем детстве. В Европе число страдающих от этого заболевания растет, и специалисты не могут найти этому объяснение. Ученые из университета в Белфасте проанализировали более 20 исследований, чтобы понять в чем именно причина такой тенденции. Результаты исследования были опубликованы в свежем номере журнала PubMed.

    Это заболевание очень опасно, та как даже при регулярном лечении всю жизнь будет необходимо получать инъекции инсулина и сдавать анализы крови. В Великобритании приблизительно 250 тыс. человек страдают от этого заболевания по сравнению с 2 миллионами больных диабетом второго типа, который возникает позже в жизни.

    Ученые не смогли найти объяснения приблизительно 20% случаев возникновения диабета первого типа, так как они не были связаны с такими факторами, как вес при рождении, кормление грудью, возраст матери, гестационный диабет матери во время беременности.

    В Великобритании в среднем 24% родов происходят путем операции кесарева сечения по сравнению с 15%, которые рекомендует ВОЗ. По мнению ученых большая часть операций проводится не по медицинским причинам, а потому, что медики пытаются застраховаться от осложнений во время родов и многим роженицам рекомендуют операцию.

    По мнению специалистов, точная причина возникновения диабета первого типа у 20% младенцев не ясна, однако можно предположить, что именно кесарево сечение является причиной, так как малыш в первую очередь контактирует с бактериями больничного помещения, а не с бактериями матери.

    medicinform.net

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