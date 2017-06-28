Сладкое приводит к повышенному аппетиту Опубликовано: Американские ученые утверждают, что в головном мозге есть ключевые клетки, отвечающие за контроль над аппетитом и увеличением веса с возрастом. Однако активность этих клеток зависит от еды, которую человек употребляет.



Ученые из университета Monash провели исследование, в ходе которого выяснили, что аппетит усиливается после продуктов, содержащих углеводы и сахар. Специалисты считают, что чем больше есть сахара и углеводов, тем больше клеток регуляции аппетита повреждается. В результате человек может неосознанно привыкнуть к "вредной еде" и больше съедать каждый раз, чем ему необходимо, объясняют диетологи.



Если в организм часто поступают углеводы и сахар, то создаются условия для неустойчивого прохождения сигналов между клетками в мозге, которые оповещают об ощущении голода. Люди от 25 до 50 лет находятся в особенной опасности, поскольку именно у этой возрастной категории наиболее часто повреждаются важные нейроны, говорят врачи.



Однако при избыточном потреблении продуктов с высоким содержанием углеводов и сахара свободные радикалы мешают нормальной работе нейронов и приводят к повышенному аппетиту, способствуя перееданию и ожирению. Диетологи советуют не злоупотреблять поеданием сладкого, так как это очень плохо может сказаться в целом на здоровье medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

