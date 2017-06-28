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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Куркума поможет восстановить работу мозга после инсульта
    Опубликовано: 2017-06-28 09:04:29

    Учёные Cedars-Sinai Medical Center /США/ выделили из куркумина, компонента пряности куркумы, новое вещество, которое, в лабораторных экспериментах, оказало влияние на механизмы, защищающие клетки мозга и помогло их восстановлению после инсульта.

    Новое куркумин-гибридное соединение под названием CNB-001 не разрушает тромбы, но вместо этого восстанавливает повреждение после инсульта на молекулярном уровне, питая и поддерживая все важные клетки мозга - нейроны. Исходное вещество - куркумин, объясняют неврологи, при всей своей полезности имеет ряд недостатков: он не очень хорошо всасывается в организме, не в состоянии достичь своей цели в высоких концентрациях и блокируется естественным защитным механизмом, называемым гематоэнцефалическим барьером.

    CNB-001 имеет такие же преимущества, что и куркумин, но в то же время способен пересечь гематоэнцефалический барьер, быстро распределяется в мозге и контролирует несколько важных механизмов, участвующих в выживании нейронов. Вещество уменьшает мышечные проблемы, проблемы памяти и поведенческие дефициты, вызванные инсультом

    news.gradusnik.ru

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