Куркума поможет восстановить работу мозга после инсульта Опубликовано: Учёные Cedars-Sinai Medical Center /США/ выделили из куркумина, компонента пряности куркумы, новое вещество, которое, в лабораторных экспериментах, оказало влияние на механизмы, защищающие клетки мозга и помогло их восстановлению после инсульта.



Новое куркумин-гибридное соединение под названием CNB-001 не разрушает тромбы, но вместо этого восстанавливает повреждение после инсульта на молекулярном уровне, питая и поддерживая все важные клетки мозга - нейроны. Исходное вещество - куркумин, объясняют неврологи, при всей своей полезности имеет ряд недостатков: он не очень хорошо всасывается в организме, не в состоянии достичь своей цели в высоких концентрациях и блокируется естественным защитным механизмом, называемым гематоэнцефалическим барьером.



CNB-001 имеет такие же преимущества, что и куркумин, но в то же время способен пересечь гематоэнцефалический барьер, быстро распределяется в мозге и контролирует несколько важных механизмов, участвующих в выживании нейронов. Вещество уменьшает мышечные проблемы, проблемы памяти и поведенческие дефициты, вызванные инсультом news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

