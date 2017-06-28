Томаты могут защитить от солнца

Здоровый организм производит антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы. Антиоксиданты, находящиеся в пище, тоже работают на благо организма. Молекулы, дающие продуктам цвет, так же нейтрализуют вредные свободные радикалы и помогают защищать организм.



Английские ученые решили проверить эту теорию и начали с пигмента, который дает томатам их ярко-красный цвет. Чтобы узнать, действительно ли томаты способны защитить кожу от ультрафиолетового излучения, они провели эксперимент. Им понадобилось 36 тюбиков томатной пасты на человека, специальная машина обжигающая кожу ультрафиолетом и 23 добровольца.



Эти люди добавляли томаты в свой рацион питания в течении 3 месяцев, чтобы проверить повлияет ли это на восприимчивость их кожи к солнцу. Вещество, которое придает томатам их насыщенный красный цвет называется ликопином. Он содержится во многих фруктах и овощах оранжевого и красного цвета. Но больше всего его в томатах. В человеческом организме ликопин, попадая в клетки кожи, защищает ее от свободных радикалов, нейтрализуя их действие прежде, чем они смогут повредить коже.



Солнце вредно из-за ультрафиолета, проникающего вглубь кожи и наносящего вред ДНК. Все это ускоряет старение и повышает риск заболевания раком кожи. В начале эксперимента добровольцев облучали ультрафиолетом разной интенсивности, вызывая несильные ожоги. Затем в течении 3 месяцев они ежедневно принимали в пищу по 55 грамм томатной пасты в день. Через 3 месяца людей вновь подвергли ультрафиолетовому облучению. Смогли ли томаты понизить восприимчивость кожи к солнечному излучению?



Сравнение результатов показало удивительный результат: облучение наносило коже вреда на 30% меньше. За 3 месяца помидоры повысили способность защищаться от ультрафиолета на одну треть. 55 грамм томатной пасты в день могут улучшить естественный уровень защиты кожи от солнца. Почему в пищу была предложена томатная паста, а не свежие плоды? Учеными доказано, что лучшими источниками ликопина являются томатная паста и томатное пюре, так как содержат ликопина в 5 раз больше, чем свежие помидоры.

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