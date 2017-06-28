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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Медовая диета для сладкоежек
    Опубликовано: 2017-06-28 08:44:53

    Медовая диета – это диета для сладкоежек, которая и вкусная, и эффективная, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Если вы будете следовать всем правилам этой диеты, то уже через три дня вы сможете избавиться от двух до двух с половиной килограммов. Диета включает в себя пять приемов пищи, поэтому голодать не придется.
    На первый завтрак выпейте чай с лимоном, съешьте одну чайную ложку меда и 150г обезжиренного творога.
    На второй завтрак необходимо выпить кислого сока и съесть 125г диетического йогурта.


    Обед должен состоять из следующих продуктов: 200г клубники, 200г отварной цветной капусты, одной чайной ложки меда и теплого чая.


    На полдник съешьте один апельсин.
    На ужин необходимо ограничиться одним стаканом маложирного кефира и одной чайной ложкой меда.
    В перерывах между приемами пищи вы можете в неограниченном количестве пить чай, воду и кислые соки.
    Но воду следует выбирать негазированную.
    К плюсам этой диеты можно отнести и то, что список разрешенных продуктов достаточно широк, поэтому вам не придется слишком ограничивать себя. Тем более, диета очень короткая и совершенно не вредна для здоровья.
    Но, осторожнее с этой диетой следует быть людям, у которых имеются какие-либо хронические заболевания, а также тем, у кого аллергия на мед

    health.sumy.ua

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