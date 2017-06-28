Медовая диета для сладкоежек

Медовая диета – это диета для сладкоежек, которая и вкусная, и эффективная, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Если вы будете следовать всем правилам этой диеты, то уже через три дня вы сможете избавиться от двух до двух с половиной килограммов. Диета включает в себя пять приемов пищи, поэтому голодать не придется.

На первый завтрак выпейте чай с лимоном, съешьте одну чайную ложку меда и 150г обезжиренного творога.

На второй завтрак необходимо выпить кислого сока и съесть 125г диетического йогурта.



Обед должен состоять из следующих продуктов: 200г клубники, 200г отварной цветной капусты, одной чайной ложки меда и теплого чая.



На полдник съешьте один апельсин.

На ужин необходимо ограничиться одним стаканом маложирного кефира и одной чайной ложкой меда.

В перерывах между приемами пищи вы можете в неограниченном количестве пить чай, воду и кислые соки.

Но воду следует выбирать негазированную.

К плюсам этой диеты можно отнести и то, что список разрешенных продуктов достаточно широк, поэтому вам не придется слишком ограничивать себя. Тем более, диета очень короткая и совершенно не вредна для здоровья.

Но, осторожнее с этой диетой следует быть людям, у которых имеются какие-либо хронические заболевания, а также тем, у кого аллергия на мед

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