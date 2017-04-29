Даже одна порция кофе эспрессо несет опасность для здоровья сердца

В ходе нового исследования ученые установили, что всего одна чашка кофе эспрессо в день может оказывать разрушительное влияние на сердце. В течение часа после употребления кофе приток крови к сердечной мышце снижается на 22%, утверждают итальянские исследователи.

В исследовании, которое провели ученые из университета Палермо, Италия, приняли участие 20 взрослых добровольцев. Их разделили на две группы: половине из них предложили выпить чашку эспрессо, а остальным – чашку кофе без кофеина. Оказалось, что всего одна чашка богатого кофеином напитка на 22% снижает приток крови к сердечной мышце, и этот эффект сохраняется в течение часа с того момента, как кофе был выпит. У тех, кто пил кофе без кофеина, никаких или почти никаких изменений не наблюдалось. Кроме того, у тех, кто пил эспрессо, ученые отметили существенное повышение кровяного давления, а у тех, кто пил кофе без кофеина, этого не наблюдалось. Таким образом, всего в одной чашке эспрессо находится такое количество кофеина, которое в долгосрочной перспективе оказывает неблагоприятное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, пояснили медики.

Врачи давно предупреждали, что употребление большого количества таких напитков единовременно может быть опасным для здоровья. Так, например, в 2007 году 17-летняя Jasmine Willis из графства Дарем (Великобритания) была госпитализирована из-за передозировки эспрессо. У девушки наблюдались такие симптомы как сердцебиение, лихорадка, гипервентиляция легких. В течение рабочего дня она выпила семь двойных порций эспрессо.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, здоровым людям можно пить не больше пяти одинарных порций эспрессо в день. В одинарной порции эспрессо содержится 107 мг кофеина, а в чашке растворимого кофе – всего 75 мг. В то же время, фильтрованный кофе содержит еще больше кофеина – до 120 мг на чашку.

medicinform.net