Положительные эмоции улучшают работу сердечно-сосудистой системы

Имея положительный настрой и чувствуя себя счастливым, можно защитить свой организм от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, считают американские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором изучали состояние здоровья 1700 человек в течение 10 лет. Оказалось, что наиболее подавленные и часто поддающиеся волнению люди были подвержены наибольшему риску возникновения болезней сердца. Результаты исследования были опубликованы в European Heart Journal.

В исследовании рассматривались разные факторы, которые помогают людям почувствовать себя счастливыми. Удалось установить взаимосвязь между чувством удовлетворенности от своей жизни и понижением риска возникновения болезней сердца в случае повышения показателя положительных эмоций.

Ученые еще раз подчеркнули влияние психологического состояния на физическое здоровье. Ощущение счастья и положительных эмоций зачастую зависит не от обстоятельств жизни, а от отношения к ним и внутреннего настроя. Поэтому создать для себя наиболее комфортные психологические условия способен каждый, подчеркнули исследователи. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти во всем мире, что делает любые способы защиты актуальными, сообщает ВВС.

medicinform.net