Американские ученые Гэлит Йовэл и Нэнси Кэнуишер из Массачусетского технологического института выяснили, каким образом происходит узнавание лиц людей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
За этот процесс, установили они, отвечает веретенообразная извилина (fusiform area), расположенная на нижней поверхности височной доли головного мозга.
В исследовании принимали участие несколько добровольцев, которым по очереди показывали ряд картинок. На одних были изображены лица, на других — дома. Лица отличались расположением черт, а дома — расположением окон, дверей и прочих деталей. Испытуемым давали возможность рассмотреть иллюстрации, регистрируя тем временем активность их мозга с помощью функциональной
Судя по показаниям, веретенообразная извилина активизировалась только, когда испытуемый рассматривал лица, и оставалась «равнодушной» к домам. Дополнительно в ходе эксперимента ученые обнаружили, что головной мозг распознает лицо в целом, а не отдельные его черты, как считалось ранее.
По мнению доктора Гюнтера Лоффлера из Университета Шотландии в Глазго, результаты исследования могут быть использованы при реабилитации пациентов после инсульта и травм мозга, а также при лечении эпилепсии хирургическим путем.
Между тем доктор Роберто Калдара из Университета Глазго отмечает, что за такой сложный процесс, как узнавание лиц не может отвечать всего одна область мозга.