Ученые выяснили, как люди узнают друг друга

Американские ученые Гэлит Йовэл и Нэнси Кэнуишер из Массачусетского технологического института выяснили, каким образом происходит узнавание лиц людей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



За этот процесс, установили они, отвечает веретенообразная извилина (fusiform area), расположенная на нижней поверхности височной доли головного мозга.



В исследовании принимали участие несколько добровольцев, которым по очереди показывали ряд картинок. На одних были изображены лица, на других — дома. Лица отличались расположением черт, а дома — расположением окон, дверей и прочих деталей. Испытуемым давали возможность рассмотреть иллюстрации, регистрируя тем временем активность их мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Судя по показаниям, веретенообразная извилина активизировалась только, когда испытуемый рассматривал лица, и оставалась «равнодушной» к домам. Дополнительно в ходе эксперимента ученые обнаружили, что головной мозг распознает лицо в целом, а не отдельные его черты, как считалось ранее.

По мнению доктора Гюнтера Лоффлера из Университета Шотландии в Глазго, результаты исследования могут быть использованы при реабилитации пациентов после инсульта и травм мозга, а также при лечении эпилепсии хирургическим путем.

Между тем доктор Роберто Калдара из Университета Глазго отмечает, что за такой сложный процесс, как узнавание лиц не может отвечать всего одна область мозга.



medicus.ru