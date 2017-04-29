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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Меню расскажет о сексуальности
    Опубликовано: 2017-04-29 17:44:37

    Знаете ли вы, что, приглашая девушку в ресторан и делая заказ у официанта, вы фактически показываете ей, насколько вы хороши в постели?


    Об этом смело заявляют итальянские ученые, которые наконец-то систематизировали соответствие между кулинарными пристрастиями и сексуальностью, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Оказалось, что те, кто любит морковку, имеют неуемные сексуальные аппетиты. Например, если девушка предпочитает в еде этот овощ, то можно с уверенностью сказать, что она, скорее всего, как минимум, будет носить сексапильные наряды. Что касается мужчин-вегетарианцев, то они вообще считаются самыми страстными любовниками.


     

    Также ученые пришли к выводу, что любители кофе очень кокетливы, им нравится флиртовать. Мужчины, которые предпочитают всем остальным продуктам поп-корн или треску, признаны хорошими любовниками, поклонники мучного очень надежны, а мясоеды чрезвычайно эгоистичны

    health.sumy.ua

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