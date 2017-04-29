Какой вред от диет

Сейчас, практически каждая женщина озабочена своей фигурой. И самый главный вопрос для женщин в том, как похудеть и какой способ для похудания выбрать. Сейчас такой богатый выбор различных диет, что глаза разбегаются. Но как узнать, какая диета не навред.



Низкокалорийные диеты

Организм человека удивителен, он способен привыкнуть даже к малому количеству калорий, которые содержат низкокалорийные диеты. Однако когда человек пытается перейти на нормальное питание, то начинает стремительно набирать вес, сводя все попытки к похудению на нет. Организм, находящийся на низкокалорийной диете, находится в состоянии стресса и начинает экономить и откладывать "запасы" на тот случай, если его хозяин решит еще раз порадовать его низкокалорийной пищей.



Монодиеты

К монодиетам относятся: рисовая диета, гречневая диета, овощная диета, кефирная диета, творожная диета. Суть этой диеты состоит в том, чтоб употреблять только один продукт (рис, гречку, творог). Такая диета позволяет за короткое время сбросить пару килограмм, но долго сидеть на такой диете опасно. Сидя долгое время на монодиете вы ограничиваете ваш организм питательными веществами, витаминами и минералами. Такое ограничение способно ухудшить не только ваш внешний вид, но так же ваше самочувствие, а самое главное обмен веществ. Диетологи не рекомендуют увлекаться такой диетой более 4 дней.



Голодание

Голодание, безусловно, полезно, но полезно краткосрочное голодание, а не такое, которое ведет к анорексии. Если вы решили выбрать этот метод похудания, то прежде чем начать голодать, необходимо проконсультироваться с врачом, советует nashajizn.ru. Голодание около трех дней, поможет сбросить до 0,5 кг в сутки. Голодание, которое длится более 5 дней, ведет к различным нарушениям вашего здоровья, так как вы лишаете свой организм необходимыми для него веществами.



Кремлевская диета

Неблагоприятные последствия от такой диеты наступают спустя какое-то время. Эта диета основана на том, чтоб питаться белковой пищей, исключая углеводы. Белки, как мясные, так и молочные очень трудно перевариваются, они сильно напрягают как желудок, так и поджелудочную железу. К тому же белки не полностью перевариваются. К чему это может привести? После этой диеты возникают запоры, сахарный диабет, желчнокаменная и мочекаменная болезнь, нефрит, подагра, атеросклероз и прочее.



Диета пещерного человека

Такая диета позволяет нам почувствовать себя пещерным человеком, они питались всего один раз в сутки. Специалисты утверждают, что трехразовое питание, с постоянными перекусами между приемами пищи, помогает нам набирать вес. А это только вредит здоровью. Но, одноразовое питание приводит обычно к неконтролируемым приступам "волчьего аппетита". Организму очень тяжело так резко отказываться от привычного ему режима питания. Поэтому такой метод похудания способен развить такое заболевание, как булимия.



Безжировые диеты

Лишая свой организм жирами, особенно животного происхождения, вы можете заработать сначала гиповитаминоз, потом авитаминоз. После ухудшению здоровью и внешнего вида, а так же общей слабости.



Сыроедение

Сыроедение считается полезным, так как в сырых продуктах содержатся живые ферменты. Так же, на переваривание сырых овощей и фруктов уходит больше энергии. Сыроедение распространяется не только на овощи и фрукты, так же на мясо и рыбу. Но тут уже возникает опасность для здоровья, поскольку сырое мясо может содержать в себе смертоносную бактерию, а в сырой рыбе могут содержаться различные паразиты.



Диета на основе зеленого чая

Зеленый чай известен своими полезными свойствами. Он ускоряет метаболизм и способствует сжиганию калорий. Так же в зеленом чае содержаться антиоксиданты, они защищают сердце, предупреждают такие заболевания как артрит и рак. Сидеть на такой диете не стоит беременным женщинам и кормящим грудью, поскольку в зеленом чае содержится очень много кофеина.



Многие подходят к выбору диет халатно, тем самым наносят своему организму большой вред. Поэтому всем желающим похудеть советую рационально питаться и заниматься физическими упражнениями, а не насиловать свой организм всевозможными диетами

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