Морковная диета

Морковная диета достаточно жесткая, так как во время неё, кроме моркови, практически ничего емсть нельзя. Впрочем, если вспомнить, что "заячий" корнеплод выводит шлаки и нормализирует обмен веществ (а это, как известно, — первый шаг к похудению), то можно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Решив попробовать морковную диету, имейте ввиду, что завтракать, обедать и ужинать вы будете морковью. За 4 дня, на которые рассчитана диета, это вам порядком надоест, но результат стоит того — за это время можно сбросить до 3,5 килограммов.





ПРИМЕР ДИЕТЫ

Первые три дня на завтрак, обед и ужин: в блендере измельчить 1 морковь, добавить сок 1 лимона, 1 ст. ложку мёда и 1 мелко нарезанное яблоко, банан или другой фрукт средних размеров — на вкус.

На четвертый день, кроме этой морковной смеси можно съесть 100 г картофеля и ломтик хлеба. Пить во время диеты следует натуральные соки из овощей или воду

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