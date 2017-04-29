Постепенное снижение веса: советы

Диета для постепенного снижения веса наиболее эффективна и дает стойкий результат. При ней организм получает 1500-1600 ккал в день и легко переносит некоторые ограничения в пище.



При приготовлении блюд нужно руководствоваться следующими правилами: супы приготавливают на некрепких бульонах из мяса, костей и овощей без добавления макаронных изделий. В них кладут овощи и рубленое мясо. Мясо выбирают постное и готовят его с минимальным количеством жиров. При приготовлении мясных соусов используют минимальное количество муки. К мясу подают овощи. Подливы применять нельзя.





Из гарниров наиболее приемлемы овощи с небольшим количеством картофеля. Овощи надо варить; жарить их нельзя. Если на гарнир иногда и применяют макаронные изделия или рис, их порции минимальны. От сладких мучных блюд следует полностью отказаться; их можно заменить сырыми фруктами или несладким компотом. Вместо сахара следует использовать сахарин или другие подслащивающие вещества. Ниже приводится список рекомендуемых блюд для этой диеты.





Супы: из картофеля, сельдерея, капусты кольраби, помидоров с рисом, риса, говядины с манной крупой, вермишели, костей с овощами и яйцом.





Мясо: говядина вареная, говядина тушеная, натуральный бифштекс из говядины, котлеты, из говядины, телятина жареная, телятина с грибами, курица жареная, карп жареный с тмином.





Самостоятельное блюдо: картофель с творогом.





Гарниры: картофель, макаронные изделия, тушеный рис.





Овощи: фасоль, горох, тушеная капуста, тушеная капуста кольраби, вареная цветная капуста, цветная капуста с сыром, замороженный шпинат, кочанная капуста.





Салаты: из сельдерея, свеклы, капусты, моркови, огурцов и помидоров.





Фрукты: яблоки, груши, абрикосы, арбуз, апельсины, грейпфруты, черешня.





Компоты: из яблок с сахарином (т. е. компоты диабетической диеты).





Хлеб, рогалики.





Напитки: чай, чай из шиповника, кофе черный, кофе с молоком, молоко, какао, пахта.

health.sumy.ua