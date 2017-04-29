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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нежирные закуски: советы
    Опубликовано: 2017-04-29 10:04:59

    Свежие фрукты, сырые овощи, орехи, крекеры или хлеб из муки из цельного зерна, нежирный попкорн и сыр - вот самые здоровые закуски, рекомендованные диетологами. Несколько фруктов, кусочки овощей, небольшое количество ядрышек орехов, нежирный приперченный.

    Другие простые нежирные закуски:


     

    Кукурузные чипсы или тортильяс, правильно приготовленные.


     

    Бублики из муки из цельного зерна с натуральным арахисовым маслом


     

    Пшеничные сухарики с соусом сальса


     

    Среднего размера булочка с отрубями


     

    Сваренное вкрутую яйцо с солью, перцем или горчицей


     

    Крендель, банан или стебель сельдерея с натуральным арахисовым маслом


     

    Сырые овощи с хумусом, йогуртом или нежирным сыром Свежие фрукты с йогуртом


     

    Коктейль с йогуртом, льдом и кусочками свежих фруктов (smoothie) (попробуйте различные комбинации)


     

    Мелко порезанное филе тунца и сельдерей, заправленные нежирным майонезом


     

    Пита, начиненная латуком, помидорами, огурцом с нежирной заправкой


     

    Готовые к употреблению хлопья из муки из цельного зерна с соевым молоком


     

    Нежирные попкорн, нежирный сыр, нежирный йогурт, рисовые пирожки - отличные закуски после ужина.


     

    Кусочки яблока, виноград или ягоды с медом


     

    Сырые овощи любого типа с обезжиренным соусом


     

    Крендели, попкорн быстрого приготовления, рисовые пирожки


     

    Молочный коктейль (из нежирного молока) с бананом, ягодами или виноградом, молоко можно заменить нежирным йогуртом или апельсиновым соком.


     

    Секреты приготовления нежирных закусок:


     

    закуски совершенно необязательно должны быть невкусными. Вы можете самостоятельно приготовить здоровые нежирные закуски, которыми сможете угостить друзей и родных.


     

    чтобы не пользоваться подсолнечным или оливковым маслом, готовьте в посуде с антипригарным покрытием.


     

    вместо того, чтобы жарить овощи или рыбу на сковороде, воспользуйтесь микроволновой плитой - так вы сможете обойтись без масла.


     

    моцарелла средней твердости, волокнистый сыр (сырный рулет), творог содержат немного жира по сравнению с другими сортами сыра.


     

    замените сыры из коровьего молока сыром из козьего молока - он содержит меньше жира.


     

    Важно!


     

    Старайтесь выбирать нежирные картофельные или кукурузные чипсы


     

    Для приготовления бутербродов используйте хлеб из муки из цельного зерна.


     

    Старайтесь чаще есть холодные и горячие каши быстрого приготовления - они практически не содержат жиров.


     

    Маргарин, сливочное масло, майонез и сметану замените соусами на основе йогурта и специй.


     

    Жирные соусы замените приправами, специями и нежирными маринадами.


     

    Если вам нужно использовать яйца, два яичных белка лучше заменить одним цельным яйцом.


     

    Сметану лучше заменить простым нежирным йогуртом или творогом.


     

    Запекание, жарение на открытом огне и обжаривание - вот самые здоровые способы приготовления домашней птицы

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