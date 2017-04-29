Свежие фрукты, сырые овощи, орехи, крекеры или хлеб из муки из цельного зерна, нежирный попкорн и сыр - вот самые здоровые закуски, рекомендованные диетологами. Несколько фруктов, кусочки овощей, небольшое количество ядрышек орехов, нежирный приперченный.
Другие простые нежирные закуски:
Кукурузные чипсы или тортильяс, правильно приготовленные.
Бублики из муки из цельного зерна с натуральным арахисовым маслом
Пшеничные сухарики с соусом сальса
Среднего размера булочка с отрубями
Сваренное вкрутую яйцо с солью, перцем или горчицей
Крендель, банан или стебель сельдерея с натуральным арахисовым маслом
Сырые овощи с хумусом, йогуртом или нежирным сыром Свежие фрукты с йогуртом
Коктейль с йогуртом, льдом и кусочками свежих фруктов (smoothie) (попробуйте различные комбинации)
Мелко порезанное филе тунца и сельдерей, заправленные нежирным майонезом
Пита, начиненная латуком, помидорами, огурцом с нежирной заправкой
Готовые к употреблению хлопья из муки из цельного зерна с соевым молоком
Нежирные попкорн, нежирный сыр, нежирный йогурт, рисовые пирожки - отличные закуски после ужина.
Кусочки яблока, виноград или ягоды с медом
Сырые овощи любого типа с обезжиренным соусом
Крендели, попкорн быстрого приготовления, рисовые пирожки
Молочный коктейль (из нежирного молока) с бананом, ягодами или виноградом, молоко можно заменить нежирным йогуртом или апельсиновым соком.
Секреты приготовления нежирных закусок:
закуски совершенно необязательно должны быть невкусными. Вы можете самостоятельно приготовить здоровые нежирные закуски, которыми сможете угостить друзей и родных.
чтобы не пользоваться подсолнечным или оливковым маслом, готовьте в посуде с антипригарным покрытием.
вместо того, чтобы жарить овощи или рыбу на сковороде, воспользуйтесь микроволновой плитой - так вы сможете обойтись без масла.
моцарелла средней твердости, волокнистый сыр (сырный рулет), творог содержат немного жира по сравнению с другими сортами сыра.
замените сыры из коровьего молока сыром из козьего молока - он содержит меньше жира.
Важно!
Старайтесь выбирать нежирные картофельные или кукурузные чипсы
Для приготовления бутербродов используйте хлеб из муки из цельного зерна.
Старайтесь чаще есть холодные и горячие каши быстрого приготовления - они практически не содержат жиров.
Маргарин, сливочное масло, майонез и сметану замените соусами на основе йогурта и специй.
Жирные соусы замените приправами, специями и нежирными маринадами.
Если вам нужно использовать яйца, два яичных белка лучше заменить одним цельным яйцом.
Сметану лучше заменить простым нежирным йогуртом или творогом.
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