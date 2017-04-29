Нежирные закуски: советы

Свежие фрукты, сырые овощи, орехи, крекеры или хлеб из муки из цельного зерна, нежирный попкорн и сыр - вот самые здоровые закуски, рекомендованные диетологами. Несколько фруктов, кусочки овощей, небольшое количество ядрышек орехов, нежирный приперченный.



Другие простые нежирные закуски:





Кукурузные чипсы или тортильяс, правильно приготовленные.





Бублики из муки из цельного зерна с натуральным арахисовым маслом





Пшеничные сухарики с соусом сальса





Среднего размера булочка с отрубями





Сваренное вкрутую яйцо с солью, перцем или горчицей





Крендель, банан или стебель сельдерея с натуральным арахисовым маслом





Сырые овощи с хумусом, йогуртом или нежирным сыром Свежие фрукты с йогуртом





Коктейль с йогуртом, льдом и кусочками свежих фруктов (smoothie) (попробуйте различные комбинации)





Мелко порезанное филе тунца и сельдерей, заправленные нежирным майонезом





Пита, начиненная латуком, помидорами, огурцом с нежирной заправкой





Готовые к употреблению хлопья из муки из цельного зерна с соевым молоком





Нежирные попкорн, нежирный сыр, нежирный йогурт, рисовые пирожки - отличные закуски после ужина.





Кусочки яблока, виноград или ягоды с медом





Сырые овощи любого типа с обезжиренным соусом





Крендели, попкорн быстрого приготовления, рисовые пирожки





Молочный коктейль (из нежирного молока) с бананом, ягодами или виноградом, молоко можно заменить нежирным йогуртом или апельсиновым соком.





Секреты приготовления нежирных закусок:





закуски совершенно необязательно должны быть невкусными. Вы можете самостоятельно приготовить здоровые нежирные закуски, которыми сможете угостить друзей и родных.





чтобы не пользоваться подсолнечным или оливковым маслом, готовьте в посуде с антипригарным покрытием.





вместо того, чтобы жарить овощи или рыбу на сковороде, воспользуйтесь микроволновой плитой - так вы сможете обойтись без масла.





моцарелла средней твердости, волокнистый сыр (сырный рулет), творог содержат немного жира по сравнению с другими сортами сыра.





замените сыры из коровьего молока сыром из козьего молока - он содержит меньше жира.





Важно!





Старайтесь выбирать нежирные картофельные или кукурузные чипсы





Для приготовления бутербродов используйте хлеб из муки из цельного зерна.





Старайтесь чаще есть холодные и горячие каши быстрого приготовления - они практически не содержат жиров.





Маргарин, сливочное масло, майонез и сметану замените соусами на основе йогурта и специй.





Жирные соусы замените приправами, специями и нежирными маринадами.





Если вам нужно использовать яйца, два яичных белка лучше заменить одним цельным яйцом.





Сметану лучше заменить простым нежирным йогуртом или творогом.





Запекание, жарение на открытом огне и обжаривание - вот самые здоровые способы приготовления домашней птицы

health.sumy.ua