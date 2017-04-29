Зелени «да»: советы

Чего не хватает обычному блюду? Конечно, свежей зелени – перышек зеленого лука, ароматного укропа и кудрявой петрушки. Кроме вкусовых достоинств самой популярной у нас зелени, она является ещё источником витаминов, микроэлементов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Укроп





В листьях укропа содержатся витамины В1, В2, С, РР, Р, каротин, фолиевая кислота, а также соли железа, кальция, калия и фосфора. Этот состав говорит о том, что укроп полезен для зрения и кожи, защищает организм от инфекций, укрепляет нервную систему, помогает справиться с плохим настроением и бессонницей, избавляет от проблем с волосами и кожей.





Всё растение богато эфирными маслами.





Укроп широко используется в пищу как в свежем, так и в сухом виде.





Лечение укропом





Применяется при почечнокаменной болезни и пиелонефритах - как мочегонное средство, при простудных заболеваниях - как потогонное и отхаркивающее средство. Рекомендуется принимать порошок плодов или отвар травы при гастритах с пониженной кислотностью, заболеваниях печени и желчевыводящих путей.





При расстройствах пищеварения хороший эффект даёт свежая зелень укропа.





Для детей показан отвар плодов укропа при метеоризме и болях в животе. Ещё плоды укропа принимают при бессоннице и при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, а также для усиления секреции молока у кормящих матерей.





При гипертонической болезни, головной боли и сердечно – сосудистой недостаточности используют настой стеблей укропа.





Настой укропа готовится следующим образом: 3 столовые ложки измельченной травы заливаются одним стаканом горячей воды, кипятится на водяной бане 15 минут, полностью остужается естественным путем (это ещё минут 30), процеживается и объем кипяченой воды добавляется до исходного объема. Принимается настой по 1/3 стакана трижды в день перед едой.





Противопоказания к употреблению укропа





Не следует увлекаться укропом гипотоникам – может появиться слабость и головокружение, так как укроп расширяет сосуды, следовательно, снижает давление.





Петрушка





Петрушка богата витаминами C, В1, В2, К, РР, Е, содержит каротин, фолиевую кислоту, гликозиды, флавоноиды, эфирные масла, инулин, соли железа, фосфора и другие микроэлементы.





Средний пучок петрушки удовлетворяет суточную потребность организма в витамине C. В этом она превосходит лимоны и черную смородину. Полезна зелень петрушки людям с повышенным давлением, так как обладает мочегонным эффектом.





Петрушка содержит натуральные антибиотики (фитонциды) и её можно эффективно использовать для полоскания горла при ангине или простуде.





Зеленый лук





Зеленый лук также не обделён ни витаминами, ни микроэлементами. Но более всего зеленый лук содержит цинка. Недостаток этого элемента может вызвать выпадение волос и ломкость ногтей, негативно отразиться на репродуктивной системе женщин, а у мужчин на выработке мужского полового гормона тестостерона и активности сперматозоидов. К тому же цинк участвует в формировании иммунитета. В зеленом луке содержатся вещества, укрепляющие сердечную мышцу и стенки сосудов, так что сердечникам и просто ослабленным людям необходимо обратить на него внимание.





Богат лук и кальцием и фосфором, что очень благотворно для состояния зубов

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