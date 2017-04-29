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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как похудеть к лету
    Опубликовано: 2017-04-29 09:24:21

    Как похудеть к лету? У каждой из нас - свой путь, но мы можем дать несколько советов, которые сделают похудение к лету простым и приятным. Придерживаясь этих основных принципов, вы сможете легко прийти в форму.

    Меньше калорий


     

    Это элементарно: чем меньше калорий мы потребляем, тем больше тратим! Предпочтите низкокалорийную пищу, ведь к лету воздух стал теплее, и теперь нам не нужно много и сытно кушать, чтобы согреться.


     

    Налегайте на супчики


     

    Самый замечательный продукт для того, чтобы похудеть к лету - это суп! Он занимает весь желудок, дает ощущение сытости и бодрости.


     

    Есть даже специальная суповая диета. Но необязательно сидеть на диете - достаточно пару раз в день побаловать себя низкокалорийным супчиком. Скушайте его в обед (это, кстати, позволит вам съесть меньше!) и на ужин, если не можете лечь спать голодной.


     

    Выбирайте "хорошие" углеводы


     

    Углеводы нам просто необходимы, поскольку они помогают вырабатывать серотонин, который способствует ощущению счастья, пишет Красивая и Успешная.


     

    Как известно, углеводы делятся на "хорошие" и "плохие". "Плохие" (печенье, сладости, белый хлеб) перевариваются тут же, вызывают кратковременный прилив бодрости, который быстро сходит. "Хорошие" же углеводы (хлеб грубого помола, каши) перевариваются медленнее, и энергия из них поступает в кровь постепенно, поэтому после съедания таких углеводов мы чувствуем себя лучше намного дольше.


     

    Больше пейте


     

    Иногда мы принимаем жажду за голод - вот почему полезно чаще пить! Выпивайте больше жидкости, и будете чувствовать себя счастливее. Диетологи советуют выпивать 6-8 стаканов воды в день. Только не напивайтесь на ночь - от этого могут быть отеки.


     

    Научитесь вкусно готовить


     

    Лето - пора здоровых экспериментов. На прилавках появляется много новых овощей и фруктов... почему бы не пробовать приготовить что-то новенькое? Кстати, и свои любимые блюда можно сделать менее калорийными. Так что пора учиться - до лета не так и много времени.


     

    Меньше кофе


     

    Вы привыкли пить чашку за чашкой? А вы в курсе, что избыток кофеина приводит к тому, что организм накапливает жир? Можно стать бодрой, употребляя травяные чаи, ройбуш и цитрусовые соки. К тому же, они намного полезнее кофе.


     

    Кушайте больше белка


     

    Весной голод чаще всего вызван психологическими причинами - мало света, мало радости, весенние депрессии... Справиться с таким голодом поможет белок! Дело в том, что в белке много триптофана, который также помогает выработке серотонина (аминокислоты счастья).


     

    Источниками триптофана являются орехи, яйца, сыр, рыба, красное (тощее) мясо, курица и индейка.


     

    Ешьте больше оранжевого


     

    Оранжевый цвет не только поднимает настроение - он еще и обмен веществ убыстряет. А это на руку тем, кто хочет похудеть к лету. Большинство оранжевых продуктов низкокалорийны. И это не только всеми любимые цитрусы - апельсины, мандарины, памела, но и болгарский перец, абрикосы и морковь.


     

    Больше специй


     

    Доказано: мы гонимся за количеством съеденного, стремясь компенсировать недополученные вкусовые ощущения! Так сделайте свою пищу вкусной - с помощью специй!


     

    Специями можно разнообразить любое блюдо, можно сделать его необычным и даже экзотичным. Кроме того, специи ускоряют обмен веществ, что опять же, способствует тому, чтобы похудеть к лету

    health.sumy.ua

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