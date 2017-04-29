Чтобы стать похожей на легендарную Никиту, вы можете раз в два месяца посидеть недельку на диете известной актрисы.
Диету Петы Уилсон надо начинать с очистки кишечника. Всю
неделю нельзя есть ничего, кроме рекомендованных продуктов. Все блюда готовить
без соли и сахара.
Диета Петы Уилсон – меню таково:
Первый день: пять вареных клубней картофеля, 1,5 литра кефира.
Второй день: 100
грамм отварного куриного мяса, 1,5
литра кефира.
Третий день: 100
грамм отварного мяса, 1,5
литра кефира.
Четвертый день: 100
грамм отварной рыбы, 1,5
литра кефира.
Пятый день: фрукты и овощи, кроме винограда и бананов. 1,5 литра кефира.
Шестой день: 1,5
литра кефира.
Седьмой день: минеральная вода