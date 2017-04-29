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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета Петы Уилсон
    Опубликовано: 2017-04-29 09:04:24

    Чтобы стать похожей на легендарную Никиту, вы можете раз в два месяца посидеть недельку на диете известной актрисы.

    Диету Петы Уилсон надо начинать с очистки кишечника. Всю
    неделю нельзя есть ничего, кроме рекомендованных продуктов. Все блюда готовить
    без соли и сахара.

     

    Диета Петы Уилсон – меню таково:

     

    Первый день: пять вареных клубней картофеля, 1,5 литра кефира.

     

    Второй день: 100
    грамм отварного куриного мяса, 1,5
    литра кефира.

     

    Третий день: 100
    грамм отварного мяса, 1,5
    литра кефира.

     

    Четвертый день: 100
    грамм отварной рыбы, 1,5
    литра кефира.

     

    Пятый день: фрукты и овощи, кроме винограда и бананов. 1,5 литра кефира.

     

    Шестой день: 1,5
    литра кефира.

     

    Седьмой день: минеральная вода

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