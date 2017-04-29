Диета Петы Уилсон

Чтобы стать похожей на легендарную Никиту, вы можете раз в два месяца посидеть недельку на диете известной актрисы.

Диету Петы Уилсон надо начинать с очистки кишечника. Всю

неделю нельзя есть ничего, кроме рекомендованных продуктов. Все блюда готовить

без соли и сахара.

Диета Петы Уилсон – меню таково:

Первый день: пять вареных клубней картофеля, 1,5 литра кефира.

Второй день: 100

грамм отварного куриного мяса, 1,5

литра кефира.

Третий день: 100

грамм отварного мяса, 1,5

литра кефира.

Четвертый день: 100

грамм отварной рыбы, 1,5

литра кефира.

Пятый день: фрукты и овощи, кроме винограда и бананов. 1,5 литра кефира.

Шестой день: 1,5

литра кефира.

Седьмой день: минеральная вода

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