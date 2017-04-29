Групповая терапия: эффективный способ борьбы с болью в пояснице

Форма групповой терапии является дешевым и эффективным способом борьбы с болями в пояснице, утверждают британские исследователи. Положительный эффект наблюдался еще спустя год после прохождения программы лечения, пишет Lancet.

В исследовании приняли добровольное участие 600 пациентов с болями в пояснице. 400 человек проходили групповую терапию, в программу которой входило шесть сессий в течение года, остальным участникам было предложено стандартное лечение, включая прием обезболивающих средств.

Сессии терапии были сосредоточены на психологическом настрое преодоления боли и ежедневном выполнении необходимых физических действий. Настрой, трудотерапия и техника расслабления были ключевыми моментами такого лечения. Целью было научиться контролировать боль, пояснили специалисты.

Спустя год исследователи провели опрос пациентов, в результате которого выяснили, что положительный эффект чаще встречался от групповой терапии, чем от стандартного лечения. Такие результаты очень порадовали экспертов, так как групповая терапия — дешевый метод лечения, не имеющий побочных эффектов, что делает его доступным для пациентов с любым достатком, сообщает ВВС.

medicinform.net