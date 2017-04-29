Физические упражнения помогут справиться с тревожностью при хронических заболеваниях

Американские исследователи обнаружили, что у больных хроническими заболеваниями, которые регулярно выполняют физические упражнения, уровень тревожности снижается на 20%. Они отметили, что, хотя медицине давно известно, что многие хронические заболевания сопровождаются повышением уровня тревожности, врачи обычно не уделяют этому симптому достаточно внимания.

Ученые из университета штата Джорджия считают, что люди, страдающие приступами тревожности, могут найти облегчение в занятиях спортом. Как известно, такие приступы часто сопровождают различные хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые и диабет. Они вызывают у больного постоянное нервное напряжение, которое осложняет лечение этих болезней.

Хотя роль физических упражнений в лечении депрессивных расстройств хорошо изучена, возможности коррекции тревожности с их помощью до сих пор уделялось мало внимания. Исследователи проанализировали результаты 40 исследований, в которых приняли участие 2914 пациентов, страдающих различными заболеваниями, среди которых болезни сердца, рассеянный склероз, рак и артрит. Они заметили, что в 90% из этих исследований у больных, которые занимались физическими упражнениями, наблюдалось снижение чувства страха, тревоги, нервозности. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Internal.

Исследователи подсчитали, что уровень проявления симптомов у тех, кто занимается физическими упражнениями, снижается на 20%. Это происходит даже у тех пациентов, у которых повышенная тревожность была выражена не слишком сильно. Еще одним преимуществом этого метода коррекции является отсутствие побочных эффектов, с которыми часто сопряжено медикаментозное лечение.

medicinform.net