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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Уровень счастья достигает пика в 74 года
    Опубликовано: 2017-04-28 20:24:10

    По мнению немецких ученых, наиболее счастливыми себя чувствуют люди в возрасте 74 лет.

    В ходе исследования были опрошены 20 тысяч человек из Германии и США. Респондентам необходимо было по шкале от одного до семи баллов оценить свое чувство удовлетворенности жизнью.

    Проанализировав данные, специалисты выяснили, что уровень счастья начинает снижаться в подростковом возрасте. Минимума он достигает приблизительно в 40 лет, после чего стабилизируется. Уже начиная с 46 лет, люди начинают получать все больше удовольствия от жизни. В 74 года уровень счастья достигает своего пика.

    Ученые объясняют это тем, что у пожилых людей меньше обязанностей, переживаний по поводу состояния финансов. Кроме того, они могут уделить больше внимания себе.

    medicinform.net

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