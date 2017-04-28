Уровень счастья достигает пика в 74 года

По мнению немецких ученых, наиболее счастливыми себя чувствуют люди в возрасте 74 лет.

В ходе исследования были опрошены 20 тысяч человек из Германии и США. Респондентам необходимо было по шкале от одного до семи баллов оценить свое чувство удовлетворенности жизнью.

Проанализировав данные, специалисты выяснили, что уровень счастья начинает снижаться в подростковом возрасте. Минимума он достигает приблизительно в 40 лет, после чего стабилизируется. Уже начиная с 46 лет, люди начинают получать все больше удовольствия от жизни. В 74 года уровень счастья достигает своего пика.

Ученые объясняют это тем, что у пожилых людей меньше обязанностей, переживаний по поводу состояния финансов. Кроме того, они могут уделить больше внимания себе.

medicinform.net