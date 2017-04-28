Швейцарские форекс брокеры

Швейцария давно ассоциируется с надежными банками и стабильной экономикой. Поэтому швейцарские форекс брокеры по праву считаются одними из самых надежных в мире.







Регулированием швейцарских финансовых рынков занимается организация FINMA.

FINMA — Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии, которое регулирует в том числе и рынок форекс. К обязанностям FINMA относятся мониторинг и контроль над деятельностью форекс брокеров, которые находятся под швейцарской юрисдикцией.

Именно благодаря финансовому законодательству и мощной регуляции, брокерские компании Швейцарии известны прозрачностью ведения бизнеса и надежностью предоставляемых услуг для своих трейдеров. Многие брокеры Швейцарии выступают как брокеры-банки, и предоставляют для своих клиентов возможность торговать прямо с банковского депозита. Следует заметить, что швейцарские брокеры-банки являются особо надежными, и хранят средства клиентов на сегрегированных счетах. Список банков-брокеров вы сможете найти здесь .

Некоторые швейцарские брокерские компании имеют свои представительства на территории стран СНГ, а также русскоязычную тех поддержку, что позволяет русскоязычным их услугами без каких-либо неудобств. При регистрации торгового счета у брокера уточните наличие представительства компании в вашем городе, куда бы вы могли обратиться для обсуждения всех интересующих вопросов. Однако, для того, чтобы стать клиентом швейцарского брокера в России или Украине не обязательно приходить в представительство. На сегодняшний день пройти регистрацию, завести средства и вывести прибыль можно в режиме онлайн не выходя из дома.

Регистрация у надежных брокеров Швейцарии, как правило, несколько сложнее, чем у форекс-кухонь, что обусловлено повышенными мерами безопасности и политикой конфиденциальности, для защиты трейдеров.

Для того чтобы открыть счет у брокера необходимо найти надежного брокера в рейтинге швейцарских брокеров, и перейти на сайт nalivator.com . Для регистрации счета, надежные брокеры чаще всего требуют отсканированный гражданский паспорт, заграничный паспорт или водительские права, и иногда дополнительные документы (выписки с банка/ коммунальные платежи и т.д.). Пополнение торгового счета доступно многими способами: банковские карты, переводы, электронные платежные системы.

Швейцарские форекс брокеры гарантированно обеспечат надежность ваших средств, а также предоставят самые лучшие торговые условия, которые позволят вам обрести путь к финансовой стабильности.

