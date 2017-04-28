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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На все российские банки есть покупатели - Рожкова
    Опубликовано: 2017-04-28 15:00:38

    По словам заместителя главы НБУ, все украинские банки с российским капиталом имеют потенциальных покупателей.

    Все украинские банки с российским государственным капиталом имеют потенциальных покупателей. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью изданию Minfin.

    "Есть потенциальные покупатели как на два больших, так и на два маленьких российских банка (Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Банк). Между собой они не пересекаются. Но официальных уведомлений ни от одного у нас нет", - сообщила Рожкова.

    Она добавила, что банки страны-агрессора давно ищут покупателей для украинских подразделений. Рожкова уверена, что эти банки смогут погасить свои обязательства и сдать лицензии в случае, если не будут проданы.

    Ранее глава российского ВТБ Андрей Костин заявил, что банк по-прежнему нацелен на выход с рынка Украины, но этот процесс осложняется политикой украинских властей, которые якобы ставят палки в колеса.

    В середине марта Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в пользу своих материнских банков.

    ВТБ планировал завершить продажу одной из украинских "дочек", БМ Банка, не ранее мая-июня и сообщал о двух конкурирующих группах претендентов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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