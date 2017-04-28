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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Отмена абонплаты на газ вступит в силу с 28 апреля
    Опубликовано: 2017-04-28 11:00:18

    Постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №494 от 10 апреля об отмене абонентской платы за распределение газа опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Урядовый курьер".
     
    Согласно тексту документа постановление вступит в силу на следующий день после официальной публикации, то есть 28 апреля.

    Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предполагает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа как товара.

    Однако уже 10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки. Вместе с тем длительное время соответствующее постановление регулятора не публиковалось, что создало правовой вакуум в вопросе оплаты за газ и его распределение.

    Инф. delo.ua

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