Отмена абонплаты на газ вступит в силу с 28 апреля

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №494 от 10 апреля об отмене абонентской платы за распределение газа опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Урядовый курьер".



Согласно тексту документа постановление вступит в силу на следующий день после официальной публикации, то есть 28 апреля.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предполагает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа как товара.

Однако уже 10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки. Вместе с тем длительное время соответствующее постановление регулятора не публиковалось, что создало правовой вакуум в вопросе оплаты за газ и его распределение.

Инф. delo.ua