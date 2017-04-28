Умные мужчины реже изменяют

Профессор психологии провел специальное исследование на предмет установления связи между уровнем интеллекта мужчины и его склонности к внебрачным связям. Ученый утверждает, что ему удалось доказать существование обратной зависимости – чем выше интеллект мужчины, тем менее он склонен к измене, и наоборот.

Профессор Satoshi Kanazawa из London School of Economics and Political Science считает, что все разговоры о врожденной мужской полигамности неверны и ненаучны. По его мнению, в процессе эволюции мужские особи Homo sapiens были действительно склонны к полигамному поведению, однако, как утверждает ученый, это была «умеренная полигамность».

По мнению психолога, на нынешнем этапе эволюции мужчины усвоили моногамное поведение и стали гораздо более избирательными при выборе партнерши. Моногамность, по мнению профессора, на данном этапе эволюции человечества является более благоприятной моделью поведения, которая обеспечивает более упорядоченную, менее подверженную стрессам жизнь.

Однако подсознательно и тонко почувствовать преимущества такой модели поведения и принять ее способны далеко не все мужчины. Исследователь утверждает, что это по силам, в первую очередь, мужчинам с высоким IQ. Его теория гласит, что только мужчины с высокоразвитым интеллектом способны по-настоящему оценить привлекательность и положительные для них стороны моногамного поведения, сексуальной эксклюзивности партнерши.

Но Satoshi Kanazawa считает, что его теория неприменима к женщинам – профессор утверждает, что женщины якобы всегда тяготели к одному партнеру, даже в условиях полигамного общества.

medicinform.net