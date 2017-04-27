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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Грудное кормление позволяет мамам оставаться стройными
    Опубликовано: 2017-04-27 21:24:42

    У молодых мам, вскормивших своих детей грудью, чаще более стройная фигура в среднем возрасте, чем у их сверстниц, кормивших детей искусственными молочными смесями. Исследователи полагают, что грудное вскармливание интенсивно снижает отложение жира в области талии, причем эффект этот остается очень стойким, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Тот факт, что естественное грудное вскармливание ребенка в течение первого года его жизни является мощным положительным фактором для развития младенца, давно известен и является неоспоримым. Но, оказывается, даря ребенку уникальный продукт, которым является ее грудное молоко, мама приносит огромную пользу и своему собственному организму. Предыдущие исследования показали, что женщины, вскармливавшие своих детей грудью, в будущем реже болели диабетом 2-го типа, раком груди, раком яичника, и у них значительно реже развивалась послеродовая депрессия, сообщили специалисты.

    В ходе нового исследования, проведенного американскими учеными из University of Pittsburgh, выяснилось, что у женщин, кормивших своих младенцев грудью, гораздо позже, уже в среднем возрасте, окружность талии была в среднем на 6,6 см меньше, чем у тех, кто никогда не кормил грудью. Однако это факт важен не только с точки зрения эстетики, у таких женщин снижен риск возникновения сердечно–сосудистых заболеваний.

    Ученые считают, что живот - не лучшее место для накопления жира, а грудное вскармливание приводит к стойкому уменьшению таких отложений, причем эффект длится на протяжении десятилетий.

    medicinform.net

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