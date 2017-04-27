У Варшаві обговорюють удосконалення програм співпраці з Україною Опубликовано: Польща підтримує розвиток громадянського суспільства в Україні, реформування її економіки та активне партнерство з ЄС. Делегація від Національного форуму «Трансформація України» - президент УСПП Анатолій Кінах та координатор форуму Михайло Харій – в рамках зустрічей із представниками польського уряду та сейму у Варшаві обговорює удосконалення програм співпраці між країнами, формування умов для залучення інвестицій тощо.

Екс-глава польського центробанку Марек Белка високо оцінив напрацювання Національного форуму, який, нагадаємо, розробляє стратегію модернізації держави та є справжньою комунікаційною платформою між українською владою та суспільством. Відомий економіст стане одним із міжнародних експертів форуму.

Програмою дводенного візиту української делегації заплановані комунікації із спікером Сейму Польщі Мареком Кухтінським, представниками уряду. Мова йтиме про активізацію партнерства – як на двосторонньому рівні, так і в рамках конкретних програм співробітництва із ЄС, механізми прискореної адаптації законодавства, економіки України до стандартів і регламентів Євросоюзу та ін.

«Для нас важливий обмін думками з польськими партнерами, зважаючи на досвід країни-сусіда з реформування економіки: країна стала членом ЄС, рівень життя її населення та ВВП значно зріс», - наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

У тому числі, українців цікавить досвід польської співпраці і з міжнародними організаціями – Світовим банком, Європейським банком реконструкції і розвитку, Міжнародним валютним фондом.

Як відомо, Національний форум займається підготовкою Концепції трансформації України, в якій і планує використати успішно апробовані «рецепти» Польщі, Балтії, західноєвропейських держав.

Сторони обговорять також посилення співпраці не лише на офіційному рівні, але і в контексті громадянського суспільства, що лише зміцнить довіру, добросусідство і взаєморозуміння між державами.

За результатами переговорів із урядовцями та керівництвом сейму Польщі Національним форумом будуть напрацьовані відповідні рекомендації. Їх висновки оприлюднять вже на найближчому засіданні форуму в Києві в червні цього року.

Нагадаємо, напередодні делегація із України зустрілася у Вільнюсі із президентом Литви Д.Грибаускайте, представниками литовського уряду та сейму. Литва висловила свою підтримку Україні як на міжнародній арені, сприяючи її євроінтеграції, так і в рамках двостороннього співробітництва, а також високо оцінила роль активного громадянського суспільства в розвитку нашої держави. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

