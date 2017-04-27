Арку над 4-м энергоблоком ЧАЭС введут в эксплуатацию в ноябре

Системы Нового безопасного конфайнмента, который укрыл старый саркофаг и разрушенный реактор ЧАЭС, инженеры окончательно подключат в конце осени.

Новый объект Укрытие (конфайнмент) над разрушенным реактором Чернобыльской атомной электростанции планируется ввести в эксплуатацию в ноябре. Об этом президент Петр Порошенко сообщил сегодня в ходе посещения ЧАЭС, передает корреспондент LIGA.net.

"30 ноября 2016 года мы завершили процедуру, первый этап накрытия старого саркофага над четвертым энергоблоком в штатное положение. В ноябре текущего, 2017-го, года мы планируем введение этого конфайнмента в эксплуатацию. Это даст возможность безопасно проводить работы", - сказал он.

Порошенко отметил, что во время проведения работ над Аркой и внутри нее "ни один сотрудник не получил статус ликвидатора и не получил опасной дозы радиации".

"После введения в эксплуатацию это (конфайнмент - ред.) гарантирует как минимум сто лет безопасного использования. Хочу подчеркнуть, что это один из наиболее амбициозных инженерных проектов в истории человечества", - подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что донорами для реализации данного проекта стали 40 стран мира.

Сегодня, 26 апреля 2017 года, исполняется 31 год со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Впервые за это время день памяти жертв одной из крупнейших техногенных катастроф отмечают во всем мире.

ЛIГАБiзнесIнформ