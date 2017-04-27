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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • АМКУ рекомендовал отменить завышенные требования МЭРТ к аудиторам
    Опубликовано: 2017-04-27 13:15:18

    Антимонопольный комитет считает, что требования к аудиторским компаниям, проверяющим госпредприятия, мешают конкуренции на рынке аудиторских услуг.

    Антимонопольный комитет Украины рекомендует Министерству экономического развития пересмотреть критерии, по которым аудиторские фирмы привлекаются к проведению проверок финотчетности некоторых госпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

    Рекомендации Антимонопольного комитета направлены на то, чтобы обеспечить аудиторским фирмам, внесенным в Реестр аудиторских фирм и аудиторов Украины, равные возможности по проведению аудита финотчетности или консолидированной отчетности госпредприятий с учетом их собственных достижений, качества услуг, показателей деятельности, которые должны определяться на основании объективных, прозрачных и недискриминационных критериев.

    В АМКУ отмечают, что критерии отбора аудиторских компаний, определенные постановлением Минэкономразвития, являются субъективными, непрозрачными и дискриминационными по отношению к участникам рынка аудиторских услуг.

    "Только очень ограниченный круг аудиторских фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Украины, подпадают под эти критерии", - сказано в сообщении Антимонопольного комитета.

    О результатах рассмотрения этих рекомендаций Минэкономразвития обязано сообщить Антимонопольному комитету в тридцатидневный срок со дня их получения.

    Отметим, что речь идет о постановление Кабинета министров Украины №390 от 4 июня 2015 г. о некоторых вопросах проведения аудита субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которое распространяется на акционерные и унитарные госпредприятия, стоимость активов которых превышает 250 млн грн (кроме государственных банков и банков с государственной долей в уставном капитале).

    Для крупнейших госпредприятий, чьи активы превышают 2 млрд грн или получают годовой доход свыше 1,5 млрд грн определены следующие критерии для отбора аудиторских фирм: регистрация в Украине, соответствующий опыт аудита, не менее 100 аудиторов в штате (в том числе не менее 15 аудиторов с международным сертификатом АССА, IFAC, AICPA, ICAEW и не менее 5 аудиторов с украинским сертификатом), действующий договор страхования профессиональной ответственности, а также годовой объем выручки не менее 30 млн грн, что является показателем независимости такой аудиторской фирмы от одного заказчика.

    Напомним, ранее Минэкономразвития опубликовало список госпредприятий, которые саботируют аудиторские проверки.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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