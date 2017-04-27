Сокращение потребления соли не может сократить риск возникновения сердечных заболеваний Опубликовано: Как показало новое исследование, хотя представители системы здравоохранения в разных странах призывают людей ограничить употребление данного продукта, не существует никаких научных доказательств того, что это улучшит здоровье.



Более того, людям с нормальным артериальным давлением такое ограничение может принести больше вреда, чем пользы, пишет The Telegraph. До сих пор ученые руководствовались данными, согласно которым уменьшение потребления соли позволяет снизить кровяное давление. А повышенное давление - один из основных факторов риска развития сердечных заболеваний и инсульта.



Специалисты из Копенгагенского университетского госпиталя в Дании проанализировали 167 исследований. В них участники сокращали потребление соли в среднем на 150 ммоль на литр. Это гораздо больше, чем рекомендуют врачи.



У пациентов с повышенным артериальным давлением это привело к снижению его на 3,5%, а у тех, чье давление было в норме, оно упало менее чем на 1%. Притом, уровень вредного холестерина в крови увеличился на 2,5%. Плюс, изменения вызвали повышение концентрации в организме некоторых гормонов и химических веществ, связанных с повышением риска для сердца.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

