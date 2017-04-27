Психотропные лекарства становятся причиной психоза и смерти Опубликовано: Любые психотропные лекарства являются бесполезными в плане излечения психологических заболеваний, в то время как вред, который они способы причинить организму огромен – утверждают американские врачи. Согласно статье доктора Роберта Уитакера (Robert Whitaker), недавно опубликованного в журнале Mad in America гипотеза относительно того, что психологические расстройства могут быть тем или иным способом связана с дисбалансом различных веществ в нашем организме не имеет под собой никакой почвы.



“Это не более чем рекламный трюк фармакологических компаний, которые разработали специальные химические составы своих лекарств, наделив их способностью подавлять симптомы психических расстройств, посредством воздействия на определенные области головного мозга. Параллельно человек, принимающий такие лекарства, становится более рассеянным, забывчивым, не может сосредоточиться, а при длительном использовании данных препаратов высока вероятность развития многочисленных заболеваний мозга, в том числе острого психоза” – отмечается в статье.



Согласно ряду недавних исследований, организованных крупнейшими медицинскими институтами США к физическим побочным эффектам приема психотропных препаратов относятся сердечные приступы, диабет, а также синдром внезапной смерти. Психологические побочные эффекты включают в себя бессонницу, беспричинное беспокойство, суицидальные мысли и откровенно агрессивное поведение. В частности, было подсчитано, что в числе ветеранов войны в США, принимавших психотропные препараты по рецепту врача, количество самоубийств выросло примерно в два раза.



Однако ученые бьют тревогу вовсе не по этой причине – самое страшное, что определенные препараты, фактически являющиеся психотропными, сегодня активно употребляются в возрастной группе до 14 лет. Все дело в том, что врачи сейчас активно назначают такого рода препараты детям, не имея на то достаточных научных оснований. Необходимо лишь только, чтобы образ пациента укладывался в определенные профили, созданные давным-давно неизвестными психиатрами и психологами. А между тем воздействие подобных препаратов на детский организм является в несколько раз более сильным, нежели в случае с организмом взрослого человека, и при этом последствия такого воздействия могут быть необратимыми.

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