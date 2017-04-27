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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Правление Укрзализныци утвердило стратегию развития компании
    Опубликовано: 2017-04-27 11:00:48

    Правление ПАО "Укрзализныця" одобрило Стратегию модернизации компании на ближайшие пять лет.

    Сегодня правление ПАО "Укрзализныця" (УЗ) одобрило Стратегию модернизации компании на 2017-2021 гг. "Этот документ определяет все основные векторы развития отрасли на ближайшее пятилетие. Стратегия будет обсуждаться в трудовых коллективах, будет подана на рассмотрение Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" и Кабинету министров Украины", — говорится в сообщении УЗ.

    Миссией "Укрзализныци" определено обеспечение устойчивого развития Украины за счет предоставления качественных и доступных транспортных услуг. "Проведена большая кропотливая работа по разработке стратегии. Мы тщательно проанализировали состояние дел, слабые и критические места и теперь создали единый документ, который станет ориентиром для нас на ближайшие пять лет", — цитируется председатель правления УЗ Войцех Балчун.

    В документе предусмотрено продолжение реформирования отрасли путем построения вертикально интегрированной структуры. В частности, будут созданы компании по направлениям деятельности, а не по региональному принципу, как было раньше.

    Бизнес-модель ПАО "Укрзализныця" будет построена на пяти бизнес-вертикалях:

    грузовые перевозки и логистика;
    пассажирские перевозки;
    инфраструктура;
    услуги тяги;
    производство и сервис.
    В течение 2017-2018 гг. будут созданы все компании по сегментам рынка.

    В грузовом секторе помимо традиционных перевозок будут созданы отдельные компании терминальных услуг, логистики, интермодальных перевозок. Предполагается, что к 2021 году доля рынка контейнерных перевозок железными дорогами увеличится с 29% до 45%.

    Концепцией развития также предусмотрен прямой выход УЗ на рынок транспортных услуг Европейского Союза, развитие международных транспортных коридоров.

    В пассажирском секторе в 2018 году будет создано шесть региональных компаний для пригородных перевозок и вокзальная компания.

    Для улучшения качества обслуживания пассажиров предусмотрено приобретение нового подвижного состава, оптимизация его использования, внедрения новых стандартов обслуживания пассажиров. "По предварительным подсчетам, такие меры позволят снизить убыточность пассажирских перевозок и увеличить в 2021 году доходность на 3,3 млрд грн", — отмечается в сообщении.

    Также будет создана отдельная компания, оператор тягового подвижного состава. За пять лет будет приобретено 250 новых локомотивов и проведена модернизация существующего парка.

    Общие инвестиции в отрасль за пять лет составят 130-150 млрд грн, что позволит полностью обеспечить потребности экономики Украины в железнодорожных перевозках.

    Инф. delo.ua

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