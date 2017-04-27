Правление Укрзализныци утвердило стратегию развития компании

Правление ПАО "Укрзализныця" одобрило Стратегию модернизации компании на ближайшие пять лет.

Сегодня правление ПАО "Укрзализныця" (УЗ) одобрило Стратегию модернизации компании на 2017-2021 гг. "Этот документ определяет все основные векторы развития отрасли на ближайшее пятилетие. Стратегия будет обсуждаться в трудовых коллективах, будет подана на рассмотрение Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" и Кабинету министров Украины", — говорится в сообщении УЗ.

Миссией "Укрзализныци" определено обеспечение устойчивого развития Украины за счет предоставления качественных и доступных транспортных услуг. "Проведена большая кропотливая работа по разработке стратегии. Мы тщательно проанализировали состояние дел, слабые и критические места и теперь создали единый документ, который станет ориентиром для нас на ближайшие пять лет", — цитируется председатель правления УЗ Войцех Балчун.

В документе предусмотрено продолжение реформирования отрасли путем построения вертикально интегрированной структуры. В частности, будут созданы компании по направлениям деятельности, а не по региональному принципу, как было раньше.

Бизнес-модель ПАО "Укрзализныця" будет построена на пяти бизнес-вертикалях:

грузовые перевозки и логистика;

пассажирские перевозки;

инфраструктура;

услуги тяги;

производство и сервис.

В течение 2017-2018 гг. будут созданы все компании по сегментам рынка.

В грузовом секторе помимо традиционных перевозок будут созданы отдельные компании терминальных услуг, логистики, интермодальных перевозок. Предполагается, что к 2021 году доля рынка контейнерных перевозок железными дорогами увеличится с 29% до 45%.

Концепцией развития также предусмотрен прямой выход УЗ на рынок транспортных услуг Европейского Союза, развитие международных транспортных коридоров.

В пассажирском секторе в 2018 году будет создано шесть региональных компаний для пригородных перевозок и вокзальная компания.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров предусмотрено приобретение нового подвижного состава, оптимизация его использования, внедрения новых стандартов обслуживания пассажиров. "По предварительным подсчетам, такие меры позволят снизить убыточность пассажирских перевозок и увеличить в 2021 году доходность на 3,3 млрд грн", — отмечается в сообщении.

Также будет создана отдельная компания, оператор тягового подвижного состава. За пять лет будет приобретено 250 новых локомотивов и проведена модернизация существующего парка.

Общие инвестиции в отрасль за пять лет составят 130-150 млрд грн, что позволит полностью обеспечить потребности экономики Украины в железнодорожных перевозках.

Инф. delo.ua