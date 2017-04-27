В 9 министерствах до конца года обновят штат

Правительство в этом году намерено через HR-агентства набрать 1 тысячу сотрудников в девять министерств.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что правительство намерено осенью набрать 1 тыс. новых специалистов для проведения реформ в 9 министерствах.

"В этом году я, думаю, что уже осенью мы выйдем на это решение, в рамках этих министерств мы сможем привлечь новых или дать возможность тем, кто работает уже во власти через публичные конкурсы, используя средства как украинского бюджета, так и наших европейских партнеров, дать конкурентную заработную плату, и 1 тыс. новых специалистов мы приведем в работу в украинские министерства и украинское правительство", — сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Эту тысячу новых сотрудников премьер назвал "агентами изменений".

"Совместно с ЕС мы предлагаем привлечь независимых HR-специалистов и рекрутеров для поиска и отбора этих кандидатов", — подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что это будет проведено в рамках реформы всех министерств Кабмина.

Министр Кабинета министров Александр Саенко указал, что сначала будет проведена реформа Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства финансов, Министерства регионразвития, строительства и ЖКХ, Минэнергоуглепрома, Мининфраструктуры, Минкульта.

По предложению министра юстиции Павла Петренко, в перечень ведомств было включено Министерство юстиции.

Реформа будет также проведена в самом секретариате Кабмина.

Саенко отметил, что во всех этих ведомствах первоначально будет проведен функциональный аудит.

Инф. delo.ua