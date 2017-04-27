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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Врачи намерены лечить больных паразитами
    Опубликовано: 2017-04-27 12:04:07

    Американские врачи предложили новый метод лечения одного из самых тяжелых заболеваний кишечника – болезни Крона. Он предполагает использование не лекарств, а… паразитических червей.


    Идея о столь необычном применении паразитов возникла у исследователей из Университета штата Айова не случайно. Дело в том, что болезнь Крона – удел преимущественно населения развитых стран, тогда как жители бедных государств Африки и Азии болеют ею крайне редко. И, по мнению специалистов, это объясняется как раз большей распространенностью среди последних заболеваний, вызываемых паразитическими червями.


    Исследователи предложили использовать для лечения этой болезни яйца червей Trichuris suis, обычно встречающихся только у свиней. Они практически безопасны для человека, но при этом, как показали исследования, эффективно замедляют развитие болезни Крона.

    medicus.ru

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