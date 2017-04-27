Ветеринары лишены возможности использовать кетамин

Ветеринарные врачи по-прежнему лишены возможности использовать в своей работе препарат «кетамин». Об этом ИА REGNUM сообщил главный врач московской ветеринарной клиники «Бон Пет» Камиль Галимов.

Несмотря на то, что формально этот препарат легализован для использования в России, до сих пор ни одна клиника не получила лицензию на работу с ним, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Условия хранения и использования этого препарата, по мнению врачей, являются чрезмерно строгими и зачастую просто невыполнимы для мелких клиник, оказывающих недорогие услуги населению. «Как опытный человек я понимаю, что ситуация сейчас еще труднее, чем была, когда порядка лицензирования использования кетамина не существовало, — отметил К.Галимов. — Тогда, используя этот препарат, врачи ничего не нарушали, а сейчас им грозят серьезные неприятности за нарушение установленного порядка». В результате, по его словам, клиника «Бон Пет» вынуждена отказаться от использования кетамина и при оказании хирургической помощи животным перейти на другие препараты — ромитар и золитил. Последний, как подозревают многие представители ветеринарного сообщества, появился на российском рынке неслучайно одновременно с началом кампании Госнаркоконтроля против использования кетамина.

«В последнее время у меня несколько животных пострадали от использования золитила, — сказал К.Галимов. — Как выяснилось, инструкция, прилагаемая к этому препарату, содержит ошибочные рекомендации — завышенную дозировку, в результате чего бывали случаи, когда не удавалось вывести животное из наркоза. Мы даже обратились через дистрибьюторов к французской компании-производителю с просьбой изменить инструкцию». Кроме того, отметил он, использование этого препарата чревато опасными осложнениями, которым особенно подвержены кошки. «Я могу ответственно утверждать, что при прочих равных условиях при банальных операциях животные не погибали бы, если бы использовался кетамин», — заявил К.Галимов. Он также напомнил, что ветеринарные врачи предупреждали о том, что одним из последствий отказа от кетамина станет повышение стоимости хирургической помощи животным в связи с дороговизной нового препарата для наркоза. В качестве примера К.Галимов привел недавний случай из своей практики, когда хозяева кошки, которой была сделана сложная операция, оплатили только стоимость наркоза. «Иногда мы идем на это, потому что не можем отказать, — пояснил он. — Любой настоящий врач поймет меня. Не можем же мы оставить животное погибать! Но постоянно работать себе в убыток мы не сможем».



medicus.ru