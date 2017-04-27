Ветеринарные врачи
Несмотря на то, что формально этот препарат легализован для использования в России, до сих пор ни одна клиника не получила лицензию на работу с ним, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Условия хранения и использования этого препарата, по мнению врачей, являются чрезмерно строгими и зачастую просто невыполнимы для мелких клиник, оказывающих недорогие услуги населению. «Как опытный человек я понимаю, что ситуация сейчас еще труднее, чем была, когда порядка лицензирования использования кетамина не существовало, — отметил К.Галимов. — Тогда, используя этот препарат, врачи ничего не нарушали, а сейчас им грозят серьезные неприятности за нарушение установленного порядка». В результате, по его словам, клиника «Бон Пет» вынуждена отказаться от использования кетамина и при оказании хирургической помощи животным перейти на другие препараты — ромитар и золитил. Последний, как подозревают многие представители ветеринарного сообщества, появился на российском рынке неслучайно одновременно с началом кампании Госнаркоконтроля против использования кетамина.
«В последнее время у меня несколько животных пострадали от использования золитила, — сказал К.Галимов. — Как выяснилось, инструкция, прилагаемая к этому препарату, содержит ошибочные рекомендации — завышенную дозировку, в результате чего бывали случаи, когда не удавалось вывести животное из наркоза. Мы даже обратились через дистрибьюторов к французской