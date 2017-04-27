Чем тоньше талия, тем короче жизнь

Норвежский диетолог Ганс Ваалер считает, что женщины, «накопившие» лишние 5 — 7 кг, имеют больше шансов дольше прожить, чем худышки.

Ученый сравнил зависимость продолжительности жизни двух миллионов норвежцев от их веса. Результат был таким: достигшие «фотомодельного» идеала дамочки чаще болеют, страдают депрессиями, в большей степени подвержены «внеплановым» смертям от несчастных случаев и самоубийств.

Здоровее и «живучее» всех женщины, что называется, «кровь с молоком» — пышущие здоровьем, но несколько тяжеловесные «селянки». При этом, по наблюдениям Ваалера, дамы, чьи формы обширнее «женского идеала Рубенса», также не отличаются жизнестойкостью — в основном они не доживают до глубокой старости из-за диабета и болезней сердца. А вот для мужчин в отличие от женщин, даже небольшие «излишки» веса опасны.

medicus.ru