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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чем тоньше талия, тем короче жизнь
    Опубликовано: 2017-04-27 10:24:05

    Норвежский диетолог Ганс Ваалер считает, что женщины, «накопившие» лишние 5 — 7 кг, имеют больше шансов дольше прожить, чем худышки.

    Ученый сравнил зависимость продолжительности жизни двух миллионов норвежцев от их веса. Результат был таким: достигшие «фотомодельного» идеала дамочки чаще болеют, страдают депрессиями, в большей степени подвержены «внеплановым» смертям от несчастных случаев и самоубийств.

    Здоровее и «живучее» всех женщины, что называется, «кровь с молоком» — пышущие здоровьем, но несколько тяжеловесные «селянки». При этом, по наблюдениям Ваалера, дамы, чьи формы обширнее «женского идеала Рубенса», также не отличаются жизнестойкостью — в основном они не доживают до глубокой старости из-за диабета и болезней сердца. А вот для мужчин в отличие от женщин, даже небольшие «излишки» веса опасны.

    medicus.ru

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