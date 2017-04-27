  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нужны ли ушам мышцы
    Опубликовано: 2017-04-27 09:04:48

    Ранее считалось, что некоторые хирургические методы лечения болезни Меньера, например операция на эндолимфатическом мешочке, мастоидектомия избавляют от головокружения, но не влияют на уровень слуха.


    Австрийские ученые P. Franz и коллеги попытались оценить долгосрочные эффекты удаления некоторых мышц среднего уха (тенотомии) на симптомы болезни Меньера, в том числе на слуховую функцию.


    Результаты многочисленных исследований убедили авторов в том, что операция по секционированию tensor tympani и сухожилий мышцы stapedius значительно уменьшила частоту и интенсивность головокружения, а также устранила звон в ушах. Результаты аудиометрии после данного хирургического вмешательства свидетельствовали об улучшении слуха.


    Как пишут врачи в журнале Acta oto-laryngologica, тенотомия — успешное и эффективное терапевтическое средство для лечения слуховых и вестибулярных нарушений при болезни Меньера.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.