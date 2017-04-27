Ранее считалось, что некоторые хирургические методы лечения болезни Меньера, например операция на эндолимфатическом мешочке, мастоидектомия избавляют от головокружения, но не влияют на уровень слуха.
Австрийские ученые P. Franz и коллеги попытались оценить долгосрочные эффекты удаления некоторых мышц среднего уха (тенотомии) на симптомы болезни Меньера, в том числе на слуховую функцию.
Результаты многочисленных исследований убедили авторов в том, что операция по секционированию tensor tympani и сухожилий мышцы stapedius значительно уменьшила частоту и интенсивность головокружения, а также устранила звон в ушах. Результаты аудиометрии после данного хирургического вмешательства свидетельствовали об улучшении слуха.
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