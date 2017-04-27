Нужны ли ушам мышцы

Ранее считалось, что некоторые хирургические методы лечения болезни Меньера, например операция на эндолимфатическом мешочке, мастоидектомия избавляют от головокружения, но не влияют на уровень слуха.



Австрийские ученые P. Franz и коллеги попытались оценить долгосрочные эффекты удаления некоторых мышц среднего уха (тенотомии) на симптомы болезни Меньера, в том числе на слуховую функцию.



Результаты многочисленных исследований убедили авторов в том, что операция по секционированию tensor tympani и сухожилий мышцы stapedius значительно уменьшила частоту и интенсивность головокружения, а также устранила звон в ушах. Результаты аудиометрии после данного хирургического вмешательства свидетельствовали об улучшении слуха.



Как пишут врачи в журнале Acta oto-laryngologica, тенотомия — успешное и эффективное терапевтическое средство для лечения слуховых и вестибулярных нарушений при болезни Меньера.



medicus.ru