  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета Лаймы Вайкуле
    Опубликовано: 2017-04-27 08:44:33

    Всеми любимая исполнительница открывает секрет своей красоты и стройности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Диета знаменитой певицы Лаймы Вайкуле рассчитана на девять дней.


     


    В первые три дня можно только рис, но без ничего: без соли, масла. Можно добавить лишь немного соевого соуса и приправы.


     


    Вторые три дня можно кушать только белое куриное мясо. Это ни в коем случае не должны быть окорочка.


     


    Последние три дня диеты Лайма Вайкуле ест только яблоки.


     


    По словам самой эстрадной исполнительницы, за один день вы теряете один килограмм

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.