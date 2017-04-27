Всеми любимая исполнительница открывает секрет своей красоты и стройности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Диета знаменитой певицы Лаймы Вайкуле рассчитана на девять дней.
В первые три дня можно только рис, но без ничего: без соли, масла. Можно добавить лишь немного соевого соуса и приправы.
Вторые три дня можно кушать только белое куриное мясо. Это ни в коем случае не должны быть окорочка.
Последние три дня диеты Лайма Вайкуле ест только яблоки.
По словам самой эстрадной исполнительницы, за один день вы теряете один килограмм