Польская диета: советы

Польская диета достаточно разнообразна, включает много овощей и фруктов, а главное, не сопровождается появлением ощущения постоянного голода.



В день разрешается употреблять не больше трех-четырех стаканов жидкости (с учетом первых блюд, компота, кофе, чая). Меню А и меню В нужно чередовать через день на протяжении месяца, к концу которого потеря веса станет максимальной.





Первая неделя





Меню А





Завтрак: стакан теплого молока с чайной ложкой меда, черствая булочка.





2-й завтрак: стакан чая без сахара, 2 кусочка черного хлеба с тонким слоем сливочного масла, листочками салата или другой зелени.





Обед: овощной суп, кусок постной говядины (100 г), 2-3 картофелины, фруктовый салат с сахаром и лимонным соком.





Полдник: 2 помидора или стакан томатного сока, сухарик.





Ужин: стакан обезжиренного кефира, 2 куска черного хлеба с тонким слоем сливочного масла, посыпанных петрушкой.





Меню В





Завтрак: чашка чая без сахара, кусок черного хлеба, посыпанного петрушкой.





2-й завтрак: стакан кефира, черствый хлеб, слегка посоленная редиска.





Обед: бульон, отварная рыба (100 г), 2-3 картофелины, посыпанные петрушкой, зеленый салат.





Полдник: фрукты или фруктовый сок (1 стакан), бисквит или печенье.





Ужин: стакан молока, 2 кусочка хлеба с медом.





Вторая неделя





Меню А





Завтрак: стакан фруктового или овощного сока, один сухарик.





2-й завтрак: кусок черного хлеба, немного масла и брынзы (сыра), стакан чая без сахара.





Обед: вегетарианский суп, котлета из мяса, салат из моркови, кисель.





Полдник: фрукты, печенье.





Ужин: стакан кефира, черствый хлеб с джемом.





Меню В





Завтрак: стакан чая с молоком, кусок черного хлеба с медом.





2-й завтрак: 2 куска черного хлеба с мясом (100 г), 2 помидора, стакан чая без сахара.





Обед: борщ, отварная рыба (100 г), 2 картофелины, зеленый салат.





Полдник: кефир, сухарик.





Ужин: стакан чая без сахара, 2 кусочка нежирного сыра, редис.





Третья неделя





Меню А





Завтрак: чашка кофе, кусок черного хлеба с медом.





2-й завтрак: кефир, кусок черного хлеба с маслом, яйцо всмятку, редис.





Обед: грибной суп, бифштекс или котлета, овощной салат, стакан сока.





Полдник: фрукты, сухарик.





Ужин: стакан молока, черствая булочка, творог (100 г).





Меню В





Завтрак: стакан молока с медом, сухарик.





2-й завтрак: стакан чая без сахара, 2 куска хлеба с постной колбасой (50 г), 2 помидора.





Обед: бульон, тушеные грибы или овощи, 2 печеных яблока.





Полдник: фрукты, бисквит.





Ужин: стакан чая без сахара, кусок хлеба с рыбой (100 г), яблоко.





Четвертая неделя





Меню А





Завтрак: чашка чая, сухарик с медом.





2-й завтрак: 2 куска черного хлеба с маслом и нежирным сыром (50 г), 2 яблока.





Обед: бульон, курица (200 г) с овощами, 2 ложки картофельного пюре, зеленый салат, кисель.





Полдник: морковный сок, бисквит.





Ужин: стакан обезжиренного кефира, печенье.





Меню В





Завтрак: стакан молока, ржаной хлеб с маслом.





2-й завтрак: яйцо всмятку, хлеб, масло (20 г), чай, яблоко.





Обед: чашка нежирного бульона, фасоль с томатом, две отварные картошки с зеленью петрушки, яблоко.





Полдник: кефир, сухарик.





Ужин: редис, 2 бутерброда с паштетом





Преимущества: на этой диете можно сидеть практически круглогодично. Рацион подобран очень гармонично, прекрасный баланс витаминов и минералов. Меню рассчитано на сытость и среднюю физическую нагрузку.





Недостатки: прийдется, употреблять очень мало воды и любой другой жидкости.





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