Весна: худеем на огурцах и легких салатах Опубликовано: Весной практически каждая представительница прекрасного пола желает стать стройнее, изящней и легче. Иными словами весна – повод для диеты. Рекомендуем воспользоваться огуречной диетой или посидеть несколько дней на легких салатах.

"Огуречная"

Диета лечит ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа с ожирением, нефриты, болезни печени и желчных путей, подагру

Рацион на день: по 300 г свежих огурцов без соли 5 раз в день, всего 1,5 кг.

"На салате"

Рацион: свежие сырые овощи и фрукты, их комбинация 5 раз в день по 250- 300 г, без соли, с добавлением растительного масла или сметаны health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

