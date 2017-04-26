Весной практически каждая представительница прекрасного пола желает стать стройнее, изящней и легче. Иными словами весна – повод для диеты. Рекомендуем воспользоваться огуречной диетой или посидеть несколько дней на легких салатах.
"Огуречная"
Диета лечит ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа с ожирением, нефриты, болезни печени и желчных путей, подагру
Рацион на день: по 300 г свежих огурцов без соли 5 раз в день, всего 1,5 кг.
"На салате"
Рацион: свежие сырые овощи и фрукты, их комбинация 5 раз в день по 250- 300 г, без соли, с добавлением растительного масла или сметаны