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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Весна: худеем на огурцах и легких салатах
    Опубликовано: 2017-04-26 22:24:23

    Весной практически каждая представительница прекрасного пола желает стать стройнее, изящней и легче. Иными словами весна – повод для диеты. Рекомендуем воспользоваться огуречной диетой или посидеть несколько дней на легких салатах.

    "Огуречная"


     

    Диета лечит ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа с ожирением, нефриты, болезни печени и желчных путей, подагру


     

    Рацион на день: по 300 г свежих огурцов без соли 5 раз в день, всего 1,5 кг.


     

    "На салате"


     

    Рацион: свежие сырые овощи и фрукты, их комбинация 5 раз в день по 250- 300 г, без соли, с добавлением растительного масла или сметаны

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