Антицеллюлитная диета

Специальное питание, которое специалисты рекомендуют при целлюлите, помогает освободиться от накопившихся шлаков и стимулировать работу лимфатической системы, которая транспортирует продукты обмена к органам выделения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Процессам выделения помогают продукты, которые быстро проходят через пищеварительный тракт и легко перерабатываются организмом, благодаря чему повышается вероятность того, что все необходимые питательные вещества всосались в кровь. Все это присуще натуральным продуктам, овощам и фруктам, поэтому их в антицеллюлитной диете должно быть в достаточном количестве.





Благодаря специальному рациону из организма удаляется лишний жир, и сводится к минимуму содержание токсичных веществ. Если вы решили непременно избавиться от целлюлита, то должны придерживаться диеты. В меню должны входить следующие продукты.





Рыба. Содержащиеся в ней жирные кислоты регулируют обмен веществ в организме. Лучше готовить рыбу на пару или варить, поскольку жареная рыба в значительной степени утрачивает свои полезные свойства.





Овощи. Они хорошо очищают организм, содержат много питательных веществ и совсем немного калорий. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу баклажаны, капусту, зеленую фасоль, лук, шпинат, укроп, помидоры, цикорий, ростки сои. На стол овощи лучше подавать в целиком и сырыми, поскольку в измельченном виде они теряют часть своих полезных качеств.





Бобовые. При целлюлите очень полезно есть чечевицу, фасоль, сою и горох.





Фрукты и ягоды. Благодаря высокому содержанию калия они особенно хорошо очищают организм. Лучше всего употреблять в пищу ягоды красного цвета: клубнику, лесные ягоды, малину, а наряду с ними – лимоны, грейпфруты, киви, яблоки, сливы, ананасы.





Хлебобулочные изделия. Старайтесь употреблять черный хлеб из муки грубого помола. Очень рекомендуется есть хлеб из ячменя, ржи, проса и гречихи.





Минеральная вода. Пейте по 2 л в день. С самого утра выпейте натощак 1 стакан минеральной воды, а затем пейте понемногу, чтобы не перегружать почки

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