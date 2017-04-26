Лимонная диета: советы

Диетолог из Великобритании предложила простой и главное доступный всем способ похудения, огромным плюсом которого является то, что вам не потребуется серьезно ограничивать себя в пище, да и придерживаться определенного распорядка также не понадобится.



до 7 дней





до 1300ккал





до 5кг









Суть диеты очень проста. Она заключается в том, чтобы в свой повседневный рацион включать побольше лимонов. Могут употребляться сок, мякоть и кожица.

При этом важно учитывать, что эта диета не подходит людям с повышенной кислотностью, так как может вызвать у них приступы изжоги или даже язву, а также людям, страдающим от аллергии на цитрусовые. Всем же остальным этот способ похудения вполне подходит.







Семь правил лимонной диеты.

1. Каждое утро, встав с постели, необходимо выпить стакан лимонного сока разбавленного горячей водой. Если нет соковыжималки, то можно просто выдавить несколько лимонных долек в стакан с кипятком.







2. Возьмите за правило добавлять лимонную кожуру в салаты и при приготовлении супов. Кроме того, при приготовлении блюд из мяса и рыбы, сбрызгивайте их лимонным соком.







3. Фрукты и овощи необходимо употреблять четыре-пять раз в день. При этом вовсе необязательно пихать в себя целую порцию салата. Вы вполне можете ограничиться яблоком или свежим огурцом.

Кроме того, рекомендовано вместе с фруктами съедать несколько орехов. Белок, содержащийся в орехах, поможет нейтрализовать уровень сахара, который имеется во фруктах.







4. Не следует исключать из своего рациона жиры. Они необходимы для нормального функционирования организма. Обратите внимание на продукты, содержащие Омега-3 и Омега-6. К таким продуктам можно отнести жирную рыбу и орехи. А вот красного мяса и сдобных изделий необходимо избегать.







5. Важно обратить особое внимание на ограничение употребления сахара. По возможности этот показатель необходимо сделать минимально возможным. Тут также нужно учитывать то, что сахар содержится и в некоторых продуктах несладких на вкус, например, в кукурузе, белом рисе, белом хлебе и картофеле.







6. Есть необходимо регулярно, отказывать от приемов пищи не следует. Принимать пищу нужно каждые три-четыре часа. Уделяйте трапезе побольше времени, тщательно пережевывайте еду. Если после обеда вы все еще ощущаете чувство голода, не торопитесь продолжать набивать желудок. Постарайтесь потерпеть еще минут двадцать. Вполне возможно, что мозг попросту еще не успел передать организму сигнал о том, что вы сыты.







7. Необходимо стараться употреблять в пищу только свежие продукты, а от консервов и полуфабрикатов нужно отказаться.







Не отказывайте себе во вкусностях. Один раз в неделю вы смело можете позволить себя съесть кусочек торта или небольшую плитку шоколада. Это позволит вашему организму не чувствовать себя обделенным и потому он будет отдавать лишние килограммы без труда. И самое главное, используя такую диету, вам не придется "сидеть" на одних лимонах.







Преимущества: диета очень витаминизированая и легко переносится.





Недостатки: подходит людям без проблем со здоровьем

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