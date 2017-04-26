Методы стройности от Камерон Диас

Три простых шага от тренера Камерон Диас Тэдди Басса:.



1. Уберите из вашего меню блюда из очищенной муки – такие как белый хлеб, макароны, печенье. "Эти блюда содержат много простых углеводов. И именно их ваше тело сожжет прежде, чем доберется до жира" – сказал он. "Вместо этого ешьте каждый день пять небольших блюд из нежирного мяса и комплесных углеводов, которые содержатся в овощах и фруктах", как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







2. Избегайте пить газированные напитки, даже диетические. Недавнее исследование Техасского университета показало, что у людей, употреблящих газированные напитки каждый день, шансы набрать лишний вес выше на 65%.







3. Тщательно контролируйте (а лучше записывайте), что вы едите. Это заставит вас четко осознать, что вы кладете себе в рот, и в известной мере предохранит от неполноценной пищи

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