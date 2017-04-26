  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета четырех «нет»
    Опубликовано: 2017-04-26 18:44:45

    Четыре "нет" помогут похудеть и сохранить желаемый вес.
    1. Не переедай
    Поиграй с собой, как с ребенком. Выбирай небольшие порции, красиво раскладывая еду на тарелке. Фрукты, постное мясо, молочные продукты и хлеб из цельного зерна, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    2. Не ешь много вечером
    Плотный ужин после целого дня впроголодь -это ошибка. Твой мозг не сможет вовремя зафиксировать нужную информацию насыщения, и ты съешь больше, чем надо.


     

    3. Не голодай, ведь тогда организм перестраивается на аварийный режим. Он накапливает жир, думая, что впереди ждут трудные времена.


     

    4. Не пей алкогольные напитки
    Организм воспринимает алкоголь как яд, поэтому даже после употребления небольшого количества он перестает усваивать то, что ты съела, а концентрируется на удалении токсинов из организма

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.