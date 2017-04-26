Диета четырех «нет»

Четыре "нет" помогут похудеть и сохранить желаемый вес.

1. Не переедай

Поиграй с собой, как с ребенком. Выбирай небольшие порции, красиво раскладывая еду на тарелке. Фрукты, постное мясо, молочные продукты и хлеб из цельного зерна, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



2. Не ешь много вечером

Плотный ужин после целого дня впроголодь -это ошибка. Твой мозг не сможет вовремя зафиксировать нужную информацию насыщения, и ты съешь больше, чем надо.





3. Не голодай, ведь тогда организм перестраивается на аварийный режим. Он накапливает жир, думая, что впереди ждут трудные времена.





4. Не пей алкогольные напитки

Организм воспринимает алкоголь как яд, поэтому даже после употребления небольшого количества он перестает усваивать то, что ты съела, а концентрируется на удалении токсинов из организма

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