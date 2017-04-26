Диета от Джессики Альбы

Популярная актриса всегда в прекрасной физической форме. Секрет ее диеты – контроль порций и сбалансированное питание.



Примерный дневной рацион:





Завтрак – омлет из трех-четырех яичных белков + овсянка с ягодами;





Второй завтрак – или миндаль, или фрукты, или замороженный йогурт, или нежирный сыр, или попкорн без масла;





Обед – 170 грамм лосося, приготовленного на пару или в гриле + много салата с зеленью;





Полдник – любой из вариантов второго завтрака;





Ужин – 3 запеченных красных маленьких картофелин или салат из свежих овощей с коричневым рисом + 170 г запеченной куриной грудки, сбрызнутой лимонным соком и смазанной небольшим количеством горчицы.





Джессика занимается спортом четыре раза в неделю: полчаса с интенсивной нагрузкой – эллиптический тренажер, велотренажер или беговая дорожка, плюс упражнения с эспандерами и утяжелителями и йога

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