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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета от Джессики Альбы
    Опубликовано: 2017-04-26 18:04:57

    Популярная актриса всегда в прекрасной физической форме. Секрет ее диеты – контроль порций и сбалансированное питание.

    Примерный дневной рацион:


     

    Завтрак – омлет из трех-четырех яичных белков + овсянка с ягодами;


     

    Второй завтрак – или миндаль, или фрукты, или замороженный йогурт, или нежирный сыр, или попкорн без масла;


     

    Обед – 170 грамм лосося, приготовленного на пару или в гриле + много салата с зеленью;


     

    Полдник – любой из вариантов второго завтрака;


     

    Ужин – 3 запеченных красных маленьких картофелин или салат из свежих овощей с коричневым рисом + 170 г запеченной куриной грудки, сбрызнутой лимонным соком и смазанной небольшим количеством горчицы.


     

    Джессика занимается спортом четыре раза в неделю: полчаса с интенсивной нагрузкой – эллиптический тренажер, велотренажер или беговая дорожка, плюс упражнения с эспандерами и утяжелителями и йога

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