Томатная диета: в чем польза

Такая диета противопоказана при язвенной болезни, гастрите, панкреатите, холецистите, а также при любых видах отравления, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Первый вариант – быстрая диета, на которой можно сидеть не более 2-х дней, потеря веса при этом составляет 1-2 кг. Она заключается в том, что за весь день вы должны съесть 1,5 кг красных помидор, разделив их на 4 приема.





Второй вариант рассчитан на 2 недели, за которые можно сбросить до 5ти лишних килограммов. Томатная диета в данном случае предполагает следующий ежедневный рацион.





Утро начните со стакана томатного сока, фруктов (за исключением бананов и винограда) и двух кусков ржаного хлеба, которые можно намазать нежирным творогом.





В обедсъешьте 100 г отварного риса без масла и столько же вареной рыбы, немного овощей и яблоко, выпейте стакан томатного сока.





Ужин будет состоять из 50 г риса, говяжьей котлеты, овощей и неизменного томатного сока.





Томатная диета не только избавит вас от лишнего веса, но и благотворно скажется на работе желудочно-кишечного тракта и сердца. Помидоры оченьполезны при гипертонии, а также хорошо помогают при запорах.





Во время всей диеты необходимо каждый день употреблять достаточное количество жидкости, лучше минеральной воды без газа. Результат будет намного эффективнее, если ваш ужин состоится не позднее 18.00.





Не стоит забывать о зарядке, которая поддержит тонус ваших мышц и кожи, особенно уязвимой в период резкого похудения

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