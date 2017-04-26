Українці масово пересядуть в електрокари

В умовах економічної кризи електромобілі та сонячні батареї можуть відіграти важливу роль у зміцненні економіки країни і допомогти українцям заощадити доволі значні кошти.

Наразі в Україні значно зростає попит на електромобілі. Так, на початку 2017 року у нас налічувалося близько 3000 електрокарів, що майже удвічі більше, ніж у такий же період 2016 року. Зросла також і кількість електрозаправок – зараз їх близько 400, причому четверта частина припадає на Київ і Київську область.

Порівняно із західними країнами показники ще невисокі, але зростання попиту є добрим знаком. Влада, безсумнівно, має підтримувати й стимулювати інтерес до користування електромобілями, оскільки подальший прогрес матиме позитивний вплив на українську економіку, а отже і безпосередньо на все населення країни.

Використання електроенергії замість бензину або дизельного пального дозволяє власникам транспортного засобу скоротити витрати на 80%. Це доволі суттєва сума – близько 4 000 грн щомісяця (при середньостатистичному споживанні автомобілем 10 л пального на 100 км і річному пробігу 30 тис км). Крім того, зменшення рівня споживання нафтопродуктів є одним з важливих елементів, спрямованих на зниження енергетичної залежності України від іноземних держав. При переведенні 10% ринку автомобілів на електротягу лише за рахунок скорочення імпорту енергоносіїв можна зекономити близько 1,8 млрд доларів США.

Перехід автомобілістів на користування електромобілями має позитивний вплив і на населення загалом. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я Україна посідає восьму сходинку за рівнем смертності від забрудненого повітря. Скорочення обсягу викидів СО2 при використанні транспортних засобів сприятиме зниженню цих показників. Крім того, заходи для покращення екологічного стану є невід’ємною частиною процесів імплементації європейських правових норм в Україні.

Як свідчить іноземна практика, в усьому світі покупцям електромобілів надаються різноманітні преференції: податкові пільги, компенсації вартості авто, безкоштовні паркінги тощо. Наприклад, у Китаї покупець отримує компенсацію в розмірі близько 35% вартості авто, а в США – 25%. У деяких країнах (наприклад, у Португалії, Іспанії, Франції, Ірландії та ряді інших) уряд виплачує кожному покупцеві субсидію у розмірі від 5 000 до 7000 євро – сума залежить від моделі. У таких країнах, як Великобританія, Данія, Німеччина, прямої субсидії на придбання електромобілів немає, але всіх покупців на певний термін (до 5 років) звільняють від сплати транспортного податку або від збору при реєстрації.

Україна також працює в напрямі створення привабливих умов для зростання кількості користувачів електрокарів. У 2016 році зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку електромобілів в Україні та використання альтернативних джерел енергії)» № 4033а. Згідно з законопроектом фізичні особи, котрі придбали електромобілі, отримають через інструмент податкової знижки компенсацію, яка становитиме до 18% від їхньої вартості, і не платитимуть акцизний податок. Цей податковий привілей поширюється тільки на один автомобіль, придбаний протягом одного календарного року і вперше зареєстрований в Україні. Електромобіль може бути як новим, так і таким, що був у використанні.

Також пропонується компенсувати 18% вартості обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії, або устаткування для виробництва альтернативних видів енергії з відновлюваних джерел енергії. Це стосується сонячних батарей, теплових насосів (ґрунтові, водні, повітряні), вітрогенераторів, які здатні забезпечити електричною й тепловою енергією приватні домогосподарства.

У законопроекті зазначається, що держава не надає негайної знижки в момент придбання електромобіля чи «зеленого» обладнання, кошти будуть повернені після подачі річної податкової декларації. Такий формат компенсації стимулюватиме сплату податків та декларування українцями реальних доходів.

Зниження вартості електрокарів для кінцевого споживача та відносно низький рівень витрат на їхнє використання підвищить попит на них і зростання обсягів імпорту цього виду транспортних засобів. Це, у свою чергу, сприятиме залученню додаткових коштів до бюджету України за рахунок оподаткування імпорту.

За прогнозами світових експертів, до 2030 року парк електромобілів становитиме 100 млн одиниць (близько 20% світового автопарку). Сподіваємося, що і ми в Україні зможемо створити сприятливі умови для масового поширення електромобілів та обладнання, котре використовує альтернативні види енергії.

Автор

Олександр Опанасенко, народний депутат України

Член фракції партії «Об'єднання "Самопоміч»

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики