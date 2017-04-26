Українські виробники почнуть експортну експансію Опубликовано: Паралельні зусилля українського бізнесу з пошуку нових ринків та діяльність урядовців з напрацювання врешті першої Експортної стратегії, укладення низки угод про вільну торгівлю з партнерськими країнами дають результати. Поки що оцінки дуже обережні, адже за результатами 2016 року експорт все ж впав на декілька пунктів, проте є підстави для формування бази експортного прориву. Зокрема, Центр підтримки експорту при УСПП намітив у поточному та наступному році мінімум декілька країн в ЄС, а також США, що виказують інтерес в закупівлі українських товарів.

Про таке поінформували в самому УСПП.

Так, нещодавно зусиллями союзу, дипломатії обох держав була запущена робота двосторонньої ділової ради Україна-Іспанія. Вже цього місяця - 24-27 квітня – пройдуть зустрічі національних торгових виробників із баєрами мережі супермаркетів Іспанії El Corte Ingles Mercadona. Будуть представлені товарні групи: соняшникова олія, кетчупи, соуси, пиво та ін. В УСПП сподіваються, що дана серія зустрічей завершиться конкретними контрактами, які дозволять налагодити періодичні поставки.

Виявляють інтерес і французькі дистриб’ютори, з якими наразі ведуться перемовини. Останні в перспективі готові купувати українську курятину, соуси та алкогольні вироби.

Активно розвивається співпраця із супермаркетами США. Український союз промисловців і підприємців організовує систему сприяння українським виробникам, що прагнуть потрапити на цей величезний ринок. Минулоріч в Чикаго відбувся найбільший міжнародний форум в сфері роздрібної торгівлі - FMI Connect 2016, під час якого в українських виробників з’явилась унікальна можливість представити свою продукцію для закупівельників 35 найбільших торговельних мереж США.

«FMI Connect - одна з ключових подій року для українських експортерів. Її щорічно проводить партнер УСПП в США - Food Marketing Institute. Це бізнес-асоціація, яка об'єднує понад 40 000 роздрібних магазинів продуктів харчування в США та інших країнах світу. Участь в такому заході - додатковий шанс на укладання контрактів», - додав віце-президент УСПП, керівник Центру підтримки експорту Денис Красніков.

Наразі ж запланована спільна з американцями конференція в США, що пройде в жовтні 2017 року. На ній більш конкретно розглядатиметься питання виробництва українцями товарів під замовлення низки американських супермаркетів.

«Ми розраховуємо, що наші зусилля, об’єднані із активною позицією держави щодо нарощування експорту, дадуть змогу значно розвинути зовнішньоекономічні можливості українських виробників, змінити не тільки обсяги, але й структуру експорту в бік торгівлі товарами з високим ступенем переробки, доданою вартістю. В перспективі – інноваційним продуктом», - резюмував президент УСПП Анатолій Кінах. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

